Pääkaupunki vie koulutuksesta 26 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää keskiviikkoiltana ensi vuoden budjetista. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä irtaantui aiemmin marraskuussa budjettisovusta siihen sisältyvien leikkausten takia.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki piti budjetin karkeimpana virheenä massiivista leikkaamista kasvatuksesta ja koulutuksesta.

– Julkisessa keskustelussa on yritetty pestä mustaa valkoiseksi kehumalla neuvotteluissa tehtyjä lisäyksiä. Kuitenkin lasten määrän kasvu, työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja vuokrien nousu kasvattavat menoja väistämättä. Siksi lisäystenkin jälkeen toiminnasta jää säästettävää suuruusluokaltaan parinkymmenen miljoonan verran. On vaikeaa tukea etäopetuksesta kärsineitä lapsia, jos ryhmäkokoja joudutaan kasvattamaan ja auttavia aikuisia on aiempaa vähemmän, Vuorjoki sanoi.

Pormestari Jan Vapaavuori esitti 48 miljoonan euron koulutusleikkausta. Budjettisovussa mukana olevien poliittisten ryhmien välisissä neuvotteluissa pormestarin esitykseen lisättiin 22 miljoonaa. Leikattavaa jää vielä 26 miljoonaa.

Myös muille toimialoille tulee leikkauksia Helsingin budjetissa.

– Poliittisten voimasuhteiden puolesta jakolinja voisi muodostua monella tavalla. On surullista, että paitsi kokoomus, myös vihreät ja SDP ovat valinneet tuen leikkauksille. Onko syynä välinpitämättömyys ihmisten hyvinvoinnista vai antautuminen suhteettomille peloille kaupungin velkaantumisesta? kysyi Vuorjoki.

Hän sanoi, että rahalaina ei ole veloista vaarallisinta, vaan hyvinvointivelka kasvaa korkoa huomattavasti nopeammin.

Vuorjoen mukaan Helsingin talous on vahvalla pohjalla, eikä reilukaan lisävelan ottaminen tilapäisesti aja kaupunkia taloudelliseen kriisiin.

– Meillä on myös varsin alhainen veroprosentti, jota on tulevina vuosina tarvittaessa varaa nostaa.

– Silti oikeistolainen puhe julkisten menojen pienentämisestä on noussut pintaan. Valinta ihmisten hyvinvoinnista huolehtimisen ja leikkauspolitiikan välillä on tässä valtuustokokouksessa esillä raadollisempana kuin pitkään aikaan.