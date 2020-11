Lehtikuva/Tanja Ryhanen

Myös lasten kuvakirjat juhlivat taiteiden valtionpalkintojen jaossa.

Ripeys keskellä #metoo-keskustelua toi tämän vuoden elokuvataiteen valtionpalkinnon elokuvatuotantoyhtiö Tuffi Filmsille. Taiteen edistämiskeskuksen Taiken mukaan Tuffi sai Yksittäistapaus-sarjan elokuvat valkokankaille ja televisioon nopeasti juuri silloin, kun #metoo-keskustelu kävi Suomessa ja maailmalla kiihkeimmillään.

Tuffi toi ensi-iltaan syyskuussa 2019 yhdessä 15 elokuvantekijän, taiteilijan, tutkijan ja yhteiskuntavaikuttajan kanssa Yksittäistapaus-lyhytelokuvasarjan, joka kuvaa naisten kokemuksia vallankäytöstä yksityiselämässä ja yhteiskunnassa.

Perusteluna palkinnolle on muun muassa se, että naisten arjessaan kokemaa häirintää tarkastellaan elokuvasarjassa raikkaasti, yllättävistä näkökulmista ja keskustelua herättäen.

Tuffi Films on kymmenvuotias tuotantoyhtiö, joka on valmistanut tähän mennessä kolme pitkää näytelmäelokuvaa. Niistä tuorein on Seurapeli, joka sai maailman ensi-iltansa viime talvena Göteborgin elokuvajuhlilla. Elokuvassa näyttelevät Laura Birn, Emmi Parviainen ja Eero Milonoff. Se oli ainoa suomalaiselokuva Pohjoismaisessa kilpasarjassa.

Göteborgissa sai kansainvälisen ensi-iltansa myös Tuffin Tottumiskysymys. Kummankin elokuvan yleisövastaanotto oli yhtiön mukaan erinomainen.

ILMOITUS

Elokuvataiteen valtionpalkinnon suuruus on 14 000 euroa.

Lastenkirjojen kuvittaja ja kustantaja kuittasivat palkinnot

Myös lastenkulttuuri erottui tämän vuoden taiteiden valtionpalkintojen jaossa, sillä kuvitustaiteen palkinnon sai lasten kuvakirjoihin erikoistunut kuvittaja, lastenkirjailija ja graafinen suunnittelija Marika Maijala.

Lastenkulttuurin oma palkinto meni lasten kuvakirjoihin erikoistuneelle pienkustantamolle Etana Editionsille.

Kuvitustaiteen palkinnosta päättäneen visuaalisten taiteiden toimikunnan mukaan Maijala on osoittanut, että visuaalisesti kunnianhimoisille, lastenkirjallisuuden valtavirtaa haastaville teoksille on kysyntää niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Maijalan kuvitus on yhtä aikaa luonnosmaisen ekspressiivistä ja graafisen hallittua.

Hänen palkintonsa on 14 000 euroa.

Etana Editionsin palkintoa perustellaan sillä, että kustantamon kirjat ovat sisällöllisesti rikkaita, kuvitukseltaan ennakkoluulottomia sekä materiaalivalinnoiltaan laadukkaita.

Jenni Erkintalon ja Réka Kiralyn vuonna 2014 perustaman Etana Editionsin työssä on korostunut erityisesti lastenkirjallisuuden kuvitustaiteen merkitys. Etanan ajattelussa kuvitus ei ole tekstille alisteinen, vaan merkittävä osa tarinan kerrontaa.

Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Palkinnosta päätti Taiken johtaja.

Musiikkipalkinnot Eero Ojaselle ja Lotta Wennäkoskelle

Musiikin valtionpalkinnot saivat säveltäjät Eero Ojanen ja Lotta Wennäkoski.

Ojasen yhteistyökumppaneita ovat vuosien varrella olleet muun muassa Edward Vesala, Pekka Pöyry, Seppo Paakkunainen, Henrik Otto Donner sekä Kaj Chydenius. Ojanen toimi 70-luvulla Agit Prop -yhtyeen taiteellisena johtajana.

Wennäkoski kuuluu perustelujen mukaan menestyneimpiin keskipolven suomalaisiin säveltäjiin ja elää uransa parasta luomiskautta. Wennäkoski ammentaa innoituksensa usein runoudesta, ja lauluääni on hänelle tekstin kautta luonteva sävellyksellinen väline.

Kuvataiteen valtionpalkinnon sai kuvataiteilija Maria Duncker, joka on viime vuosina nähty ennen kaikkea kokeellisten video- ja mediateosten tekijänä. Arkkitehtuurin palkinnon saanut pitkän linjan arkkitehti Olavi Koponen tunnetaan puolestaan puuarkkitehtuurista.

Kirjallisuuspalkinto suomennoksista

Kirjallisuuden valtionpalkinnon saivat suomentaja Markku Päkkilä ja kirjailija Antti Nylén. Päkkilä on kääntänyt englanninkielistä kauno- ja tietokirjallisuutta lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Nylén on kirjoittanut ja suomentanut kaunokirjallisuutta. Hän kirjoittaa myös esseitä ja on julkinen keskustelija.

Mediataiteen palkinnon sai kuvataiteilija Hans Rosenström, monitaiteen palkinnon Kulttuurikeskus Museum of Impossible Forms, muotoilun valtionpalkinnon palvelumuotoilija, sisustusarkkitehti Tanja Jänicke, esittävien taiteiden palkinnot Mad House Helsinki ja fyysisen klovnerian ja nykysirkuksen ryhmä Kallo Collective.

Valtionpalkinnon sai 14 ansioitunutta taiteilijaa ja taideyhteisöä. Palkintojen yhteissumma on 226 000 euroa.