Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kaikki leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät nyt pääkaupunkiseudulla.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoo, että pääkaupunkiseudulle on tulossa uusia, aiempaa huomattavasti järeämpiä rajoituksia pahentuneen koronatilanteen vuoksi.

Vapaavuoren mukaan valmisteilla on muun muassa kaikkien kaupungin palvelutilojen sulkeminen ja kaikkien yleisötilaisuuksien kieltäminen. Lisäksi toisen asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen.

Käyttöön otetaan Vapaavuoren mukaan käytännössä koko kaupungeilla oleva keinovalikoima lukuun ottamatta peruskoulun ja varhaiskasvatuksen siirtoa etäopetukseen. Tarkempia päätöksiä on luvassa torstaina.

Vapaavuoren mukaan järeämpiä toimia tarvitaan, koska sairaalahoidon tarve on kasvanut. Lisäksi on tullut ilmi huolestuttavia tartuntatapauksia hoiva- ja asunnottomien yksiköissä. Myös tartuntojen jäljitys on ruuhkautunut, ja liian moni ei noudata suosituksia.

– Näyttää siltä, että pelkkä asteittain tiukkeneva ote ei riitä, vaan tarvitsemme kunnoin herätyksen, Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa aamupäivällä.

Hänen mukaansa jokaisen on nyt ymmärrettävä, että vastuu on tässä tilanteessa paitsi itsestä, myös muista.

Positiivisten näytteiden osuus kasvanut

Koronavirusnäytteiden positiivisuusprosentti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella oli viime viikolla neljä prosenttia, kertoi Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen tiedotustilaisuudessa. Kehitys on Tuomisen mukaan huolestuttava.

Viime viikon aikana Hus-alueella todettiin 1 533 koronavirustartuntaa. Edellisen viikon aikana tartuntoja oli 992.

Yli 40-vuotiailla todettujen tartuntojen määrä on viime viikkoina selvästi kasvanut. Viime viikolla yli 40-vuotiailla todettiin 658 tartuntaa.

Myös sairaalahoidon tarve alueella on lisääntynyt selvästi varsinkin viime viikon lopulta lähtien. Viimeisen vuorokauden aikana koronapotilaiden määrä on Tuomisen mukaan lisääntynyt 15 prosenttia.

– Mitkään toimet eivät käskyinä auta, jos ei niitä noudateta. Vetoan nyt oikeasti kaikkiin: käyttäkää maskia, pitäkää etäisyyttä, peskää kätenne, Tuominen kehotti tilaisuudessa.