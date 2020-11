IPS/Busani Bafana

Afrikka on valtava ruuan tuoja, sillä suuri osa mantereella tuotetusta ruuasta on joko kehnolaatuista tai pilaantuu jo ennen kuluttajalle päätymistään. Tänä vuonna tavanomaisten heinäsirkkaparvien, kuivuuden, tulvien ja konfliktien lisäksi maataloutta on kiusannut koronapandemia.

Pandemiarajoitukset ovat vaikeuttaneet siementen, lannoitteiden ja maanviljelysvälineiden saatavuutta ja se on johtanut ruuantuotannon laskuun. Tilanne on paljastanut afrikkalaisten ruokajärjestelmien heikkoudet: tuotantoa, varastointia, prosessointia, jakelua, myyntiä ja mainontaa hallitsevat perinteiset menetelmät, jotka eivät siedä odottamattomia kriisejä.

Afrikka ja muut kehitysmaat tarvitsevat ennen muuta tehokkaita varastointimenetelmiä.

Esimerkiksi perinteinen aurinkokuivaus voi edistää aflatoksiini-myrkkyä erittävän sienen kasvua. Korkeilla aflatoksiinipitoisuuksilla pelätään olevan yhteyksiä etenkin maksasyövän syntyyn. Maksasyöpää esiintyy runsaasti niissä Afrikan ja Kaakkois-Aasian maissa, joissa sadot kuivataan ulkona auringossa.

Arvioidaan, että kehitysmaissa tuotetuista ruokaviljoista 60-70 prosenttia varastoidaan koteihin. YK:n ruokajärjestö FAO:n mukaan 30 prosenttia ruuasta menetetään toimitusketjuissa ja Afrikassa prosenttiluku voi nousta jopa viiteenkymmeneen.

ILMOITUS

Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ruokaturvan järkkyminen ei johdukaan liian vähäisestä tuotannosta, vaan sadonkorjuun jälkeisestä ruoka-aineiden pilaantumisesta. Maailmanpankin raportissa vuonna 2011 arvioitiin, että Afrikan turmeltuneilla sadoilla olisi voitu ruokkia 1,6 miljardia ihmistä joka vuosi.

Afrikan unionin mantereen maatalouden kehitysohjelmassa Afrikan maiden hallituksia kannustetaan lisäämään investointeja maatalouteen. Vähintään 10 prosenttia valtion budjetista tulisi osoittaa maatalouteen ja sillä pitäisi saada aikaan vähintään 6 prosentin vuosikasvu.

Afrikan maatalousministerien julkilausumassa ruokaturvasta ja ravitsemuksesta covid-19-pandemian aikana he sitoutuivat toimiin, joilla vähennetään sadonkorjuun jälkeisiä menetyksiä ja lisätään ruuan saatavuutta markkinoilla.

Englanninkielinen versio