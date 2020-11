IPS/Lusha Chen

YK on kassakriisissä

YK on ajautunut kassakriisiin, sillä marraskuun alkuun mennessä 193:sta jäsenmaasta vain 132 oli maksanut jäsenmaksunsa ajallaan. Loput 61 valtiota on joko maksamassa jäsenmaksunsa liian myöhään tai jättämässä ne kokonaan maksamatta. Maksamattomuudesta on seurannut 4,31 miljardin euron vaje, joka vaarantaa maailmanjärjestön toiminnan sekä toimintamandaatin.

YK:n päivittäistä toimintaa ympäri maailman pyörittävän henkilökunnan koko on noin 32 400 ja New Yorkin päämajassa vielä yli 3 000 lisää.

Kun YK vuonna 1996 painiskeli olemassaoloaan uhkaavan kassakriisin kanssa, vapaaehtoisesti eroaville työntekijöille annettiin liike-elämän tapaan kultaisia kädenpuristuksia, jotka säästötoimina tulivat huomattavan hintaviksi. Nyt sellaisiin ei ole varaa eikä aikomusta.

– Johto on kertonut meille, ettei sopimuksia pidennetä kahta vuotta pitemmälle, vaikka nykyiset säännöt sallisivat viiden vuoden pidennyksen. Uudet rekrytoinnit ja ylennykset on jäädytetty akuutin kassakriisin vuoksi, YK:n Geneven toimiston henkilökuntayhdistyksen pääsihteeri Prisca Chaoui kertoo.

– Kauaskantoisemmasta rahoituskriisistä ei vielä puhuta ääneen, mutta se on aistittavissa.

Englanninkielinen versio