Tuleva Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on luvannut palata neljän vuoden piinan jälkeen Barack Obaman sopuisalle linjalle Kuuba-politiikassa.

Kesäkuun kuudestoista päivä vuonna 2017 presidentti Donald Trump hikoili Floridan polttavassa kuumuudessa. Tulossa oli tärkeä puhe, sillä Floridassa asuva, Kuubasta paennut yhteisö on republikaanipresidentille tärkeä äänestäjäkunta, joka on jo kahdesti auttanut Trumpin voittoon osavaltiossa.

Trumpin esikunta oli valinnut puheen pitopaikan huolella. Se pidettiin Miamin ”Pikku-Havannassa” sijaitsevassa Manuel Artime -teatterissa. Manuel Artime johti CIA:n kouluttamat joukot Fidel Castroa vastaan Sikojenlahdella vuonna 1961. Tosin hänen joukkonsa saivat turpiinsa ja maihinnousu epäonnistui. Kuuban poliittinen oppositio toimii edelleen pääosin Floridasta käsin.

Tuore republikaanipresidentti vannoi teatterin lavalla palauttavansa Kuubaa lähes 60 vuotta kuristaneen kauppasaarron vähintäänkin sille tasolle, millä se oli ennen Barack Obaman tekemiä helpotuksia. Obama palautti maiden diplomaattisuhteet, avasi suurlähetystöt ja helpotti yhdysvaltalaisten matkustusta Kuubaan. Tekipä hän itsekin historiallisen piipahduksen Kuuban saarelle vuonna 2016.

Tällä kertaa Trump piti lupauksensa, sillä neljän vuoden aikana lähes kaikki Obaman aikaansaannokset maiden suhteissa on pyyhitty pois.

– Diplomaattisuhteet ovat edelleen virallisesti voimassa, vaikka konsulipalvelut maiden välillä ovat lähes pysähdyksissä, sanoo kuubalaissyntyinen politiikan emeritusprofessori Samuel Farber.

Hän kasvoi Kuubassa, mutta muutti Yhdysvaltoihin ennen Kuuban vallankumousta vuonna 1958. Nykyään 80-vuotias Farber tunnetaan poliittisena kommentaattorina, joka ei epäröi kritisoida Kuubaa vasemmistolaisesta maailmankuvastaan huolimatta.

Kuuba monen murheen

kurimuksessa

Donald Trump rajoitti Yhdysvalloissa asuvien kuubalaisten oikeutta lähettää rahaa sukulaisilleen ja yhdysvaltalaisten mahdollisuuksia tehdä turistimatkoja Kuubaan.

Trumpin hallinto peruutti yhdysvaltalaisilta hotelliyrityksiltä Obaman myöntämiä toimintalupia Kuubassa, ja myös lentoliikenne joutui Trumpin kostotoimien tähtäimeen. Kuuballe ei saanut vuokrata yhdysvaltalaisia lentokoneita tai sellaisia, joissa on yhdysvaltalaisia osia.

Kun Venezuelan öljykuljetukset Kuubaan ovat vielä lähes tyssänneet – osin Venezuelan kaaoksen vuoksi, osin Yhdysvaltojen estotoimien vuoksi – on Kuuban taloustilanne alkanut jo muistuttaa Neuvostoliiton kaatumisen jälkeisiä pohjalukemia.

Kaiken kurjuuden päälle koronavirus iski keväällä 2020. Kun Kuubassa oli maaliskuun loppupuolella havaittu muutama kymmen tartuntaa, presidentti Miguel Díaz-Canel ilmoitti rajojen sulkemisesta suorassa lähetyksessä televisiossa.

Seurasi nopeasti muita tiukkoja toimia kuten joukkoliikenteen pysäyttäminen, koulujen ja julkisten laitosten sulkeminen, maskipakko. Kotiin palaavat matkailijat joutuivat eristyksiin.

Biden palaamassa

Obaman linjoille

Kaiken kaikkiaan Kuuba on selvinnyt koronahaasteesta tähän saakka melko hyvin. Päätökset on tehty nopeaan tahtiin kommunistisen puolueen politbyroossa, ja julkinen terveydenhuolto perhelääkäreineen on osoittanut voimansa kollektiivisen uhan torjumisessa.

Ennestäänkin kuopalla ollut talous kärsi kuitenkin kovasti, kun tulot turismista loppuivat kuin seinään. Turismi on ollut Kuuban kolmanneksi suurin tulolähde. Toiseksi suurin merkitys on ollut ulkomailla asuvien perheenjäsenten rahalähetyksillä, jotka nekin ovat lähes tyrehtyneet Trumpin rajoitusten vuoksi.

Kun nyt selkeästi sovinnollisemmasta Joe Bidenista tulee Yhdysvaltojen seuraava presidentti, politiikka muuttuu varmasti.

– Uskon, että Biden palaa asteittain Barack Obaman linjoille: suurlähetystön toiminta Havannassa palaa ennalleen ja matkustusrajoituksia aletaan jälleen löysätä, sanoo Samuel Farber.

Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel twiittasi heti vaalituloksen selvittyä, että se ”antaa toivoa uudesta, toinen toistaan kunnioittavasta suhteesta maiden välillä”. Yli puoli vuosisataa kestäneen kauppasaarron kumoaminen voi silti olla Bidenillekin mahdoton tehtävä.

Kuuba muuttuu,

mutta hitaasti

Vielä ei voida sanoa, että Kuuba eläisi Castron veljesten jälkeistä aikaa, vaikka vallankumouksen voimahahmo Fidel Castro menehtyi neljä vuotta sitten. Pikkuveli Raúl Castro siirtyi pari vuotta sitten syrjään presidentin tehtävästä, mutta hän on edelleen maan poliittinen johtaja kommunistisen puolueen puheenjohtajana.

Nykyinen presidentti, 60-vuotias Miguel Díaz-Canel edustaa kuubalaisittain nuorta poliitikkopolvea, mutta erityisen uudistusmielisenä häntä ei voi pitää. Samuel Farberin mielestä hän on osa kommunistisen puolueen koneistoa.

Tiedotusvälineet ovat valtion hallussa, eikä toisinajattelijoille tai oppositiolle ole saarella sijaa.

Kuuban yksityissektorin on silti annettu kasvaa niin, että sadat tuhannet ovat pienyrittäjiä eli kuubalaisittain ”tekevät työtä omaan laskuunsa”. Samuel Farberin mukaan maassa valmistellaan tietä myös keskisuurille yrityksille, jotka voisivat olla jopa satojen työntekijöiden kokoisia.

Silti valta on edelleen kommunistisella puolueella, eikä muita puolueita sallita. Tiedotusvälineet ovat valtion hallussa, eikä toisinajattelijoille tai oppositiolle ole saarella sijaa. Viime vuonna uudistettu perustuslaki ankkuroi tilanteen vuosiksi eteenpäin.

Trumpin politiikka

vahvisti hallitusta

Samuel Farber sanoo, että Kuuba on menossa kohti Kiinan tai Vietnamin mallia: kapitalistista talousjärjestelmää ilman kansalais- tai poliittisia oikeuksia. Hän ei näe merkittäviä poliittisen muutoksen tuulia politiikassa, jota Kuuban hallitus perustelee ”imperialismin vastaisella taistelulla”.

Kuuba on menossa kohti kapitalistista talousjärjestelmää ilman kansalais- tai poliittisia oikeuksia.

Monet ovat kuitenkin sitä mieltä, että Yhdysvaltojen Kuuban-politiikka voi hyvinkin nopeuttaa tai jarruttaa Kuuban muuttumista. Yleisradion pitkäaikainen ulkomaantoimittaja, nyt jo eläkkeellä oleva Antti Halinen, haastatteli vasta ilmestyneeseen kirjaansa Kuuba 2020 Havannan yliopiston historian professoria Sergio Guerraa.

Tämä katsoi, että Trumpin vihamielinen politiikka vahvisti Kuuban hallitusta. ”Olen varma, että jos Obaman politiikka olisi jatkunut vielä kymmenen vuotta, vallankumouksesta ei olisi jälkeäkään”, hän sanoo kirjassa.

Nähtäväksi jää, onko Bidenin kauden jälkeen Kuuban vallankumouksesta jäljellä jotakin.