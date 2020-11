Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella koronavirus on siirtynyt väestöleviämisvaiheeseen.

Suomessa on raportoitu 351 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 167 tartuntaa, mikä on 303 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 864 tartuntaa.

Ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Suomessa noin 54 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Määrä on noussut edellisestä kahdesta viikosta, jolloin se oli noin 49 tartuntatapausta. Suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat nyt Länsi-Pohjan (noin 115) ja Helsingin ja Uudenmaan (noin 113) sairaanhoitopiirien lukemat. Matalin ilmaantuvuusluku on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa on raportoitu alle kolme tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 20 286.

Myös työpaikoilta saatujen tartuntojen määrä kasvanut

Ulkomailta saatujen tartuntatapausten määrä on noussut, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen tiedotustilaisuudessa. Viime viikolla raportoitiin 103 ulkomailta Suomeen matkustajan mukana tullutta tartuntaa. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus on noin 6 prosenttia kaikista Suomessa todetuista uusista tartunnoista.

Epidemian kiihtymisvaiheessa sairaanhoitopiireistä ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus), Kanta-Häme, Länsi-Pohja, Pirkanmaa, Vaasa ja Varsinais-Suomi sekä Ahvenanmaan maakunta. Muut 14 sairaanhoitopiiriä ovat epidemian perustasolla.

Työpaikoilla todettuja koronavirustartuntoja on nyt entistä enemmän, noin 20 prosenttia jäljitetyistä tartunnanlähteistä, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki tiedotustilaisuudessa. Yleisimpiä tartuntalähteitä ovat edelleen ihmisten lähipiiri, koti ja yksityistilaisuudet.

Leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät Husissa

THL:n ja STM:n hybridistrategian mukaan monet epidemian leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät Husin alueella. Husin alueella todetaan merkittävä osa Suomen kokonaistartunnoista. Sairaala- ja tehohoidon tilanne on sairaanhoitopiirissä kuitenkin vielä suhteellisen hyvä.

Voipio-Pulkin mukaan tämä viittaa siihen, että Husin alueella virus on siirtynyt väestöleviämisvaiheeseen. Tartuntoja todetaan nyt niin paljon, että koko maan epidemiatilanne voi heikentyä nopeasti.

Koronaviruksen tartuntalähde pystytään Husin alueella selvittämään 38 prosentissa tapauksista. Koko maassa tartuntalähde pystytään selvittämään 52 prosentissa tartuntatapauksista.

Mahdollisista rajoitustoimenpiteistä Husin alueella päättää Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä. Ryhmän on määrä kertoa tilannetiedoista ja päätöksistään huomenna.

Vanhemmilla ikäluokilla nyt enemmän tartuntoja

Vanhempien ikäluokkien ihmisillä on todettu nyt enemmän koronavirustartuntoja kuin edellisillä viikoilla. Suurin osa tartunnoista on kuitenkin edelleen nuorempien ikäluokkien edustajilla ja työikäisillä. Viime viikolla todetuista tartunnoista 6 prosenttia todettiin yli 70-vuotiailla.

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on kasvanut marraskuun aikana. Eilen THL kertoi, että sairaalahoidossa oli 90 potilasta, heistä 12 oli tehohoidossa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia Suomessa oli raportoitu eiliseen mennessä 374.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien määrät kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.