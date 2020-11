Lehtikuva/Sergio Flores

Presidentti kieltäytyy yhä tunnustamasta vaalitappiotaan, mikä hidastaa vallanvaihtoprosessia.

Yhdysvalloissa muutamat presidentti Donald Trumpin hallinnon jäsenet ovat olleet vaivihkaa yhteydessä tulevan presidentin Joe Bidenin tiimiin ja tarjonneet apuaan vallanvaihtoprosessissa, kertoo CNN. Hallinnon jäsenet ovat toimineet tässä vastoin Trumpin määräyksiä, sillä presidentti on kieltäytynyt tunnustamasta vaalitappiotaan ja vaikeuttanut tarkoituksella Bidenin vallanvaihtotiimin työtä.

Tuki Trumpille rakoilee hänen oman hallintonsakin sisällä, vaikka harva uskaltaa vastustaa presidenttiä julkisesti. Amerikkalaismedioiden mukaan moni hallinnon jäsen tietää Trumpin hävinneen vaalit ja on turhautunut siihen, että tämä ei tunnusta tilannetta.

Tavallisesti väistyvän hallinnon jäsenet tekevät siirtymäaikana yhteistyötä tulevan hallinnon kanssa ja auttavat tekemään vallanvaihdosta mahdollisimman sujuvan. Nyt näin ei ole toistaiseksi tapahtunut, minkä on pelätty vaikuttavan kielteisesti Yhdysvaltain koronatoimiin sekä kansalliseen turvallisuuteen.

Trumpin hallinto on jopa kieltänyt monia ministeriöitä tekemästä yhteistyötä Bidenin tiimin kanssa.

Yksi Trumpin hallinnon nykyisistä jäsenistä vahvisti CNN:lle, että hallinnosta ollaan oltu yhteydessä Bidenin tiimiin epämuodollisesti.

ILMOITUS

– Ei mitään sellaista, josta joutuisimme vaikeuksiin. Olemme vain tarjoutuneet olemaan avuksi. He tietävät mitä me tarkoitamme, ja mitä me voimme ja mitä me emme voi tehdä tai sanoa, nimettömänä pysytellyt hallinnon jäsen kertoi.

Vallanvaihtoprosessi ei ole alkanut virallisesti

Myös muutamat hallinnon viime kuukausina jättäneet henkilöt ovat olleet yhteydessä Bidenin tiimiin. Eräs heistä sanoi laittavansa näin velvollisuuden maata kohtaan puoluepolitiikan yläpuolelle.

CNN:n haastatteleman Bidenin avustajan mukaan epämuodollinen apu ei kuitenkaan ole sama asia kuin perinteinen vallanvaihtoprosessi. Hän kehottikin Trumpin hallintoa aloittamaan vallansiirron pikimmiten.

Virallinen vallanvaihtoprosessi ei ole voinut alkaa, koska asiaa hallinnoiva liittovaltion virasto ei ole vielä virallisesti todennut Bidenin voittaneen vaaleja. Tämän vuoksi Bidenin vallanvaihtotiimi ei esimerkiksi ole saanut sille kuuluvia valtion rahoittamia toimitiloja ja pääsyä valtion virastoihin.

Asiasta päättää viraston johtaja Emily Murphy, joka on kertonut seuraavansa vuoden 2000 pitkittyneiden presidentinvaalien ennakkotapausta. Demokraatit ja puolueettomat asiantuntijat ovat painostaneet Murphyä vahvistamaan Bidenin vaalivoiton.

Muutamat republikaanisenaattorit tunnustaneet Bidenin voiton

Amerikkalaismedioiden mukaan näyttää siltä, että suurin osa johtavista republikaanipoliitikoista tietää Bidenin voittaneen vaalit ja etteivät Trumpin kampanjan oikeusjutut voi enää muuttaa tilannetta. He eivät kuitenkaan sano sitä julkisesti, jotteivät saisi niskaansa Trumpin kannattajien vihaa.

Useimmat ovat pysytelleet hiljaa, eli eivät ole sanoneet Trumpin hävinneen, mutta eivät myöskään ole toistaneet hänen perättömiä väitteitään laajasta vaalivilpistä.

Viime päivinä yhä useampi republikaani on kuitenkin julkisesti myöntänyt Bidenin voittaneen.

NBC:n

Myös useat republikaanikuvernöörit ovat onnitelleet Bidenia.

Trumpin asennetta tämä ei kuitenkaan ole pehmentänyt. Washington Postin mukaan presidentti kuuntelee enää lähinnä niitä avustajiaan, jotka vakuuttavat hänelle että vaalituloksen muuttaminen on yhä mahdollista.