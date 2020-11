Lehtikuva/Vesa Moilanen

Katse omaan tuotteeseen ja sen kehitykseen ja markkinointiin, kehotti hallituksen varapuheenjohtaja.

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen vertasi järjestön valtuustossa meneillään olevia työmarkkinaprosesseja shakkiin, jota pidetään herrasmieslajina. Myös työmarkkinoiden on pitkään ajateltu olevan herrasmieslaji, jossa on säännöt, joita kunnioitetaan, ja jossa molemmat osapuolet kokevat voittavansa.

Nyt nappulat ovat kuitenkin alkaneet lentää pitkin pöytiä, Syvärinen kuvaili.

Hänen mukaansa päätään nostaa ”ay-vihamielistö”, johon kuuluu työnantajia, työnantajajärjestöjen edustajia, poliitikkoja, median edustajia ja someaktivisteja.

– Tällä ay-vihamielistöllä tuntuu olevan oma strategia, jonka voisi tiivistää seuraavasti: Spinnaa!

– Tee kaikkesi saadaksesi aikaan kierre, jossa ammattiliiton jäsenyys alkaa näyttää turhalta, heikolta, epäkiinnostavalta, vanhanaikaiselta, jopa ahneelta.

– Esittele työehtosopimuksilla sovittuja asioita naurettavassa valossa, Esitä väite, että jokainen vähänkään kyvykäs pystyy kyllä itse neuvottelemaan paremmin kuin liitto, sen asiantuntijat ja koulutetut luottamusmiehet, Syvärinen luetteli.

Edelleen hänen mukaansa ay-vihamielistö väittää, että työntekijöiden edustajat vastustavat paikallista sopimista.

– Emme tietenkään vastusta. Monilla aloilla on kymmeniä erilaisia toisin sopimisen mahdollisuuksia, työajoista, palkoista, lomista ja niin edelleen. Ja aina voi sopia työsopimusta, työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä paremmin.

– Sen sijaan palkkojen polkemiseen, kohtuuttomiin työehtoihin suostumista ja luottamusmiesten aseman romuttamista emme kannata. Se ei ole joustamattomuutta. Se on työntekijän suojelua ja järjen käyttöä.

Katse omaan tuotteeseen



Syvärisen mukaan ei kuitenkaan kannata kiukutella liikaa toisen tekemisiä.

– Meillä katse omaan tuotteeseen ja sen kehitykseen ja markkinointiin. Katse palkansaajan toiveisiin ja tarpeisiin ja parempaa ymmärrystä siitä, miten nyt ja tulevaisuudessa palvellaan vielä entistäkin paremmin nykyisiä ja uusia jäseniä, hän kehotti.

– Sen lisäksi, että me paljastamme ay-vihamielistön strategian ja onnistumme puolustuksessa, meille tärkeintä on, että meillä on oma strategian, jolla pääsemme etenemään tehokkaasti. Se edellyttää, että tavoite on yhteinen ja kaikki osallistuvat sen toteutukseen. Siis me kaikki, ei vain keskustoimisto tai yksittäiset liitot, vaan koko SAK:lainen ammattiyhdistysliike.

"Hyvät ay-toverit, meidän tehtävämme ei ole vain puolustaa palkansaajan oikeuksia. Meidän tehtävämme on rakentaa, uudistaa, tehdä omia aloitteitamme paremman Suomen - paremman maailman eteen." kannusti SAK:n vpj Katja Syvärinen #SAKedustajisto´a.https://t.co/J8nNVQPdNl — SAK (@duunarit) November 19, 2020

SAK:n tehtävä on Syvärisen mukaan näkyä työpaikoilla ja arjessa.

– Tulemme näkymään entistä enemmän myös maahanmuuttajille, nuorille ja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville.

Kuntavaaleissa SAK tekee työtä sen eteen, että palkansaajia on päättäjinä valtuustoissa ympäri Suomen.