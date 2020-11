Lehtikuva/Vesa Moilanen

Edustajistossa perättiin vastuunkantajia, ei rivistä taakse poistuvia.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta näpäytti torstaina työnantajapuolta järjestön edustajistossa pitämässään puheessa. Kuka tahansa osaa rikkoa, mutta nykyisessä tilanteessa tarvitaan rakentajia ja halua ratkaista isojakin ongelmia, hän sanoi.

Poikkeuksellisen kovasanaisen Elorannan mukaan työnantaja vetäytyy yhteisistä rakenteista ja kuohitsee itse itsensä sääntömuutoksillaan.

– Ja vetoaa omiin sääntöihinsä ja niiden luomiin mandaatteihin, kun se ei halua ratkoa asioita, ei ottaa vastuuta eikä rakentaa suomalaista yhteiskuntaa, työelämää ja elinkeinoja.

– Näinä vaikeina aikoina tarvitaan vastuunkantajia, ei rivistä taakse poistuvia. Palkansaajat kantoivat vastuuta omalla kukkarollaan kikyssä, kantoivat vastuuta omalla kukkarollaan kevään koronapaketeissa ja ovat ottaneet tosiasiallisesti käyttöön vientivetoisen työmarkkinamallin. Emmekä taida työllisyysneuvotteluistakaan tulosta saada ilman palkansaajien panosta.

Samaan aikaan työnantajat ovat Elorannan mukaan käärineet miljardit liiveihinsä ja juoksevat nyt pois paikalta.

– Näin ei voi toimia. Näin eivät vastuulliset tahot toimi.

Eloranta vetosi vastuunsa tunteviin työnantajapiireihin.

– Vetoan teihin: nyt on teidän aikanne nousta esiin, nyt on teidän aikanne näyttää suuntaa, nyt on teidän aikanne rakentaa siltoja, nyt on teidän aikanne astua askel eteen. Tämä aika tarvitsee rakentajia ja yhteentuojia, ei repijöitä ja eripuran viljelijöitä.

Työnantajien linjaukset koventuneet



SAK:n Elorannan mukaan työehtosopimusten yleissitovuus ja työntekijöiden vahva neuvotteluasema ovat hiertäneet työnantajia jo pitkään. Kun vanhalla mallilla ei olla kyetty työntekijöiden edunvalvontaa murtamaan, keinoksi valittiin murentaa koko sopimusjärjestelmä, josta Metsäteollisuus ry:n irtautuminen sopimusneuvotteluista on tuorein esimekki.

– Heikentämällä ja hävittämällä itsensä metsäteollisuuden työnantaja kuvittelee heikentävänsä ja hävittävänsä myös ammattiyhdistysliikkeen, mutta on tässä arviossaan tehnyt virheen.

Elorannan mukaan työnantajapuolen puheet ja linjaukset ovat koventuneet myös EK:n kentässä.

– Loikka yleisen työttömyysturvan taakse ja paikallisen sopimisen edistäminen ohi työehtosopimusjärjestelmän ovat pikapikaa tehtyjä linjauksia, joiden tarkoituksena on heikentää palkansaajien edunvalvontakykyä ja heikentää työehtoja ja sosiaaliturvaa.

Kilpailutetaan, lahjotaan, kiristetään



Eloranta maalasi synkän kuvan tulevista työehtoneuvotteluista, jos tai kun ne käydään hajautetusti työpaikkatasolla. Niissä työntekijöiden neuvotteluasema on heikompi kuin valtakunnallisessa, liittojen välisessä sopimisessa.

– Työnantajan tahto atomisoida sopiminen aina työntekijätasolle asti on duunarille se onnettomin vaihtoehto. Ei tarvitse olla suurilla ennustajanlahjoilla siunattu, kun voi arvata työnantajan strategian tulevissa yrityskohtaisissa, paikallisissa neuvotteluissa. Ensinnäkin hajota ja hallitse, toiseksi ota vastaan lyhyen aikavälin tappio pitkän aikavälin voiton takaamiseksi.

– Työntekijöitä tai työntekijäryhmiä työnantaja tulee kilpailuttamaan, lahjomaan ja kiristämään toisiaan vastaan. Kun työntekijöiden rintama saadaan pirstaleiksi, on työnantajan helpompaa, vaivattomampaa ja riskittömämpää toteuttaa omia tavoitteittaan, Eloranta ennusti.

Yksittäisen työntekijän työsuhteen ehtojen lisäksi kyse on hänen mukaansa myös ay-liikkeen toimintaoikeuksista ja -mahdollisuuksista.

– Kyse on luottamiesjärjestelmästä, koulutusoikeuksista ja jäsenmaksuperinnästä. Näistä rakenteista ja perustuksista on pidettävä kiinni, sillä ilman niitä edunvalvonta katoaa kuin tuhka tuuleen.