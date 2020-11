Savo-Karjalan Vasemmisto kokoontui etäyhteyksin syyspiirikokoukseen viikonloppuna. Piirijärjestön puheenjohtajana valittiin jatkamaan kuopiolainen yrittäjä, tietotekniikan tohtori Janne Parkkila. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin lieksalainen YTM Anne Kaarina Keronen ja 2. varapuheenjohtajaksi suonenjokelainen lähihoitajaopiskelija Jani From.

Piirihallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jussi Hermaja Nurmeksesta, Mikko Hietala Joensuusta, Leo Laakkonen Joensuusta, Sakari Laitinen Kuopiosta, Petteri Laurikainen Kuopiosta, Matti Matikainen Rautavaaralta, Mari Miettinen-Räsänen Varkaudesta, Henna Pitkänen Leppävirta, Päivi Pitkänen Iisalmi ja Juha-Pekka Reijonen Joensuusta. Varajäseniksi valittiin Timo Hirvonen Iisalmesta, Ari Jyrkinen Lieksasta, Markku Tanskanen Outokummusta ja Pekka Voipio Suonenjoelta.

Matti Semi korosti kuntien vastuuta ja vaati poliisien riittävyyden turvaamista



Kansanedustaja Matti Semi kertoi poliittisessa tilannekatsauksessaan, että hallitus tukee kuntia kattavalla tukipaketilla koronakriisin hoidossa. Semi korosti kuntien vastuuta ja toivoi ettei kunnissa lomautettaisi henkilöstöä ja toistettaisi 1990-luvun laman virheitä, jolloin esim. terveys- ja hyvinvointierot pääsivät kasvamaan. Kokouksessa huomautettiin, että usean kunnan talous on valtionavustusten jäljiltä kääntynyt positiiviseksi.

Hallitusohjelma auttaa koronakriisistä kärsiviä ihmisiä mm. vähävaraisille on korotettu toimeentulotukea, varhaiskasvatukseen on satsattu alentamalla varhaiskasvatusmaksuja ja oppivelvollisuutta laajennetaan sekä toiselle asteelle tuodaan maksuttomuus.

Hallintovaliokunnan jäsen Semi ihmetteli kokouksessa sisäministeri Ohisalon toimettomuutta poliisien asemapaikkojen turvaamisessa, vaikka vuoden 2021 valtion talousarviossa poliisitoimeen kohdistetaan 4 miljoonan euron lisäys, mistä kohdistetaan myös harvaan asutulle alueelle. Semi muistutti myös, että Marinin hallitusohjelmassa luvataan lisätä viranomaisten läsnäoloa ja näkyvyyttä etenkin alueilla, joissa on heikoin palvelutaso, sekä määritellä poliisille enimmäisvasteajat koko Suomeen.

– Onkin ristiriitaista, että näiden taloudellisten panostuksien valossa poliisien palveluja ollaankin keskittämässä ja harventamassa, Semi linjaa.

Kokouksessa muistutettiin, että poliisien asemapaikkojen leikkaaminen näkyy turvallisuuden vähentymisenä sekä ilmoituskynnyksen nouseminen syrjäseuduilla uhkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Puolet viime kuntavaalien ehdokasmäärästä kasassa



Kuntavaalikoordinaattori Petteri Tahvanainen alusti kuntavaaleista. Vasemmistoliitolla on Savo-Karjalassa kasassa tällä hetkellä puolet viime kuntavaalien 314 ehdokkaasta. Molemmissa maakunnissa edetään ehdokashankinnassa tasatahtiin. Tavoitteena on asettaa 75 % viime kuntavaalien ehdokasmäärästä vuoden loppuun mennessä. Piiri tavoittelee kuntavaaleissa ehdokasmäärän kasvattamista viime kuntavaaleista ja nollakuntien (vasemmistoliitolla ei ollut listaa kunnassa) lukumäärän vähentämistä kahdeksasta kunnasta alle viiteen. Pariin nollakuntaan on jo saatu ehdokaslista kasaan.