Lehtikuva/Henrik Montgomery

Venäjällä raportoitiin taas uusi ennätys, Ruotsissa kymmeniä uusia kuolleita.

Venäjällä on raportoitu vuorokauden aikana 442 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. Määrä on uusi päiväkohtainen ennätys. Uusia koronatartuntoja kirjattiin vuorokaudessa yli 22 400.

Venäjän virallisten koronatilastojen arvioidaan olevan pahasti alakanttiin todelliseen tilanteeseen verrattuna. Esimerkiksi Moskovan lähellä Ivanovon alueella viranomaiset kertovat ruumiiden säilyttämiseen tarkoitettujen kylmätilojen olevan jo ääriään myöten täynnä.

Kaikkiaan Venäjällä on rekisteröity tähän mennessä vajaat 33 400 covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa. Pelkästään maalis-syyskuun välisenä aikana kuolleisuus maassa kuitenkin ylitti edellisen vuoden vastaavan tason 117 000:lla.

Ruotsissa on kirjattu viime perjantain jälkeen 61 uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyä kuolemantapausta. Epidemian alusta saakka maassa on kuollut covid-19-tautiin yhteensä 6 225 ihmistä.

Sairaalahoidossa olevia koronapotilaita on Ruotsissa tällä hetkellä kaikkiaan reilut 1 450. Heistä vajaat 170 on tehohoidossa.

ILMOITUS

Sekä tartuntojen että tehohoidossa olevien määrä jatkaa kasvuaan. Viime perjantain jälkeen Ruotsissa on kirjattu reilut 15 000 uutta koronatartuntaa ja yli 70 sairastunutta on joutunut tehohoitoon.

– Kehitys on ollut nopea ja kielteinen, arvioi sosiaalihallituksen kriisivalmiuspäällikkö Johanna Sandwall.

Kaikista Ruotsissa tehohoidossa olevista potilaista noin 40 prosenttia on koronapotilaita.

Ruotsissa ei raportoida koronakuolemista tai -tartunnoista lauantain ja maanantain välisenä aikana.

Pääministeri Stefan Löfven ilmoitti eilen hallituksen rajoittavan julkiset kokoontumiset ensi viikosta alkaen enintään kahdeksaan henkilöön.

Suomessa on raportoitu 228 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Kahdessa viikossa on raportoitu 3 010 tartuntaa, mikä on 222 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on nyt kirjattu 19 647.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronatautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.