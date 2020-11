Heti alkuun kerron, mikä Ritva Hellstenin romaanissa Raija mielestäni on parasta, ehkä tärkeintäkin.

Uskon sen synnyttävän monessa lukijassaan halun tutustua Raija Siekkisen (1953–2004) tuotantoon. Väitteeni todistusaineistona toimii tietenkin itse teos, kaikki mitä se kertoo tästä suurelle yleisölle melko tuntemattomaksi jääneestä kirjailija-novellistista ja hänen tuotannostaan. Teos sytyttää.

Raija on ilmestyessään jo kolmas teos, jossa käsitellään aikamme merkittävimpiin novellisteihin luetun Raija Siekkisen elämää, tuotantoa ja tapaturmaista kuolemaa tulipalossa. Teosten määrä kertoo arvostuksesta, jota Siekkinen saa kirjallisissa piireissä.

Ritva Hellsten luonnehtii teosta siskonsa viimeisistä traagisista vuosista kertovaksi psykologiseksi ja fiktiiviseksi kuvitelmaksi. Se on kuvitteellinen kuvaus päähenkilön viimeisestä vuodesta sekä tämän muistoista ja unista lapsuuteen saakka. Teos on määräävästi kuvitteellinen, mutta siten, että oikeasti tapahtunut on ikään kuin imussa siihen.

Päähenkilöstä voinee näin kirjoittaa vain tästä kertovan rinnalla elänyt. Siskon siskoonsa ”sisäänmeno” on osin niin tiivistä, että liikutaan autofiktion rajamailla. Välillä äänessä on ”hän”, kesken minä-kerronnan.

Raija Siekkisen tapaa kirjoittaa on luonnehdittu sisältä päin näkemiseksi. Silloin saattaa paljon jäädä luettavaksi rivien välistä. Raijassa näin ei tapahdu.

Edellä mainittu imu on niin tiivistä, että panee arveluttamaan. Onko läheisen (tässä: sisko) sittenkään todella mahdollista tunkeutua toisen tajuntaan, ajatuksiin ja tunteisiin, niin kuin Hellsten tekee. Mielestäni tuo on Ritva Hellstenille ollut mahdollista.

Vaikka Hellsten kuvaa tuotettaan fiktiiviseksi kuvitelmaksi, voi sitä myös kutsua romaaniksi. Se on läheltä nähdyn perusteella kirjoitettu henkilöromaani. Kirjoittaja kuvaa siskonsa intohimot (kirjoittaminen on pakko, tärkeintä), luonteen monet puolet, niin raastavat heikkoudet kuin näiden yliotteesta kamppailevat, elinvoimaa tuovat vahvuudet.

Raija Siekkinen kirjoitti 15 teosta – kolme romaania, novellikokoelmia kahdeksan ja lastenkirjoja. Tyylitaiturina pidetyn kirjailijan tuotannolle on ominaista herkkyys.

Samastako kertoo Hellstenin aikaansaannos? Samasta tietenkin koska ”minällä” on sen sisällössä niin suuri osuus kuin suoraan Raija Siekkiseltä itseltään.

Ritva Hellstenille kuuluu kaunis kiitos. Raija Siekkisen elämäntarinan kertominen on arvokas teko.

Ritva Hellsten: Raija 262s. Aviador 2020