Lehtikuva/Vesa Moilanen

30-vuotias syytetty kiistää syyllistyneensä laittomaan uhkaukseen.

Syyttäjä vaatii 30-vuotiaalle miehelle puolen vuoden vankeusrangaistusta sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr.) kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta. Rangaistus voidaan syyttäjän mukaan määrätä ehdollisena.

Syyttäjän mukaan mies muun muassa julkaisi lokakuussa Instagramissa kuvan, jossa Ohisalon kasvojen päällä on tähtäinristikko. Julkaisu sisälsi myös sanallisen uhkauksen. Lisäksi mies kommentoi Ohisalon Instagram-julkaisuun muun muassa olevansa pommintekokoulussa, ajavansa pommirekan poliisilaitokselle ja lähettävänsä ”paketin” sisäministeriöön, syyttäjä sanoo.

Mies myöntää menetelleensä syyttäjän kertomalla tavalla, mutta kiistää syyllistyneensä laittomaan uhkaukseen.

Syytetty on läsnä istunnossa. Istunnon alkupuolen hän piti päässään mustia aurinkolaseja. Ohisalo osallistuu oikeudenkäyntiin videoyhteyden välityksellä.

Syyttäjän mukaan miehen uhkaukset olivat selvästi vakavasti otettavia. Pommintekokoulussa oleminen on syyttäjän mukaan mahdollista, sillä pommien tekoon annetaan netissä ohjeistusta. Syytetyn aggressiivisuus ja väkivallan ihannointi tulevat syyttäjän mukaan ilmi sosiaalisen median käyttäytymisen lisäksi syytetyn käytöksestä tutkintavankeudessa. Hän on syyttäjän mukaan kirjoittanut pidätystilan seinään useita Ohisaloon kohdistuneita uhkauksia.

– Kyse ei ole hetkellisestä mielijohteesta, vaan aggressiivisuus on jatkunut edelleen, syyttäjä Mika Appelsin sanoi.

Ministereihin kohdistuvia vakavia uhkauksia joitain vuodessa

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kertoo, että valtioneuvoston jäseniin kohdistuvia vakavaksi luokiteltavia uhkauksia tulee ilmi joitain tapauksia vuodessa.

Hänen mukaansa määrä on pysytellyt jotakuinkin samalla tasolla kuin aiemmin, jos verrataan vaikkapa edelliseen vuoteen. Lievempää häirintää ja uhkailua tapahtuu tätä enemmän.

Kurvisen mukaan päätös siitä, meneekö tapaus poliisitutkintaan, perustuu tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Hänen mukaansa kaikkiin tapauksiin, jotka voivat vaarantaa valtioneuvoston jäsenten tai virkamiesten toiminnan, suhtaudutaan vakavasti.

Soini ja Stubb rikosten kohteina ministerikausillaan

Viime vuosien aikana myös Timo Soini (sin.) ja Alexander Stubb (kok.) ovat ministerinä toimiessaan joutuneet uhkaavien tekojen kohteiksi.

Ulkoministerinä toiminut Soini oli tapaamassa äänestäjiä Vantaalla Korson maalaismarkkinoilla maaliskuussa 2019, kun keski-ikäinen mies yritti lyödä häntä muovipullolla. Asiassa on nostettu syyte pahoinpitelyn yrityksestä. Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Syytteitä on määrä käsitellä käräjäoikeudessa tammikuussa.

Valtiovarainministerinä toimineen Stubbin kodin ikkunoita ammuttiin ilmakiväärillä elokuussa 2016. Kaksi miestä myös kivitti talon ikkunoita ja ulko-ovea. Toinen miehistä tuomittiin sittemmin Espoon käräjäoikeudessa puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Toinen epäillyistä kuoli ennen kuin jutun poliisitutkinta saatiin päätökseen.

Stubbin päälle myös heitettiin kolajuomaa Tampereella vuonna 2015, kun hän vieraili paikallisessa kauppakeskuksessa. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi tekijän sakkoihin kunnianloukkauksesta ja lievästä vahingonteosta.