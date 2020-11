Lehtikuva/Jonathan Nackstrand

Pääministeri Löfven vetosi kansalaisiin: Tämä on koettelemusten aikaa.

Ruotsissa hallitus ryhtyy entistä kovempiin toimiin koronavirusepidemian leviämistä vastaan. Pääministeri Stefan Löfvenin mukaan kaikki yli kahdeksan henkilön tilaisuudet ja julkiset kokoontumiset kielletään.

Kyseessä on järjestyslakiin perustuva kielto, ei suositus tai ohje. Rajoitus alkaa 24. marraskuuta ja on aluksi voimassa neljä viikkoa. Löfvenin mukaan kielto on raju toimi, mutta täysin välttämätön.

Löfven vetosi tiedotustilaisuudessa voimakkaasti kansalaisiin, jotta nämä ajattelisivat ja tarvittaessa muuttaisivat omaa käyttäytymistään.

– Tämä on koettelemusten aikaa. Sinun ja minun valintani jokaisena päivänä, tuntina ja hetkenä ratkaisee nyt sen, kuinka me tästä selviämme. Joten tee oikeita päätöksiä, itsesi, yhteiskunnan ja Ruotsin vuoksi, Löfven sanoi.

Sosiaaliministeri Lena Hallengrenin mukaan uusia määräyksiä tarvitaan, koska aiemmat suositukset ja ohjeet eivät ole – toisin kuin keväällä – saaneet aikaan muutosta ihmisten käyttäytymisessä.

Ruotsissa ei maanantaisin tiedoteta uusista koronatartuntojen tai -kuolemien määrästä. Viime viikon lopulla päivittäisten tartuntojen määrä nousi jo lähes 6 000:een ja uusia kuolemiakin kirjattiin yli 40 vuorokaudessa.