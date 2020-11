Kari Kuisti

Satakunnan Vasemmistoliiton piirikokous on huolissaan satakuntalaisiin lapsiin ja nuoriin sekä heidän perheisiinsä kohdistuvista leikkauksista, joita kunnissa nyt suunnitellaan. Vaadimme sen sijaan panostuksia ennaltaehkäisevään työhön ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien palveluihin.

Nuorten hyvinvointi on jo pitkään eriarvoistunut ja korona-aika on pahentanut tilannetta. Esimerkiksi nopealla aikataululla käyttöön otettu etäopetus kasvatti nuorten oppimiseroja entisestään. Valtion kunnille myöntämä koronatuki on helpottanut tilannetta ja antanut mahdollisuuden tuetun lisäopetuksen järjestämiseen. Tilanteen korjaaminen vaatii myös aikaa ja panostuksia monialaisiin palveluihin.

Nuorisotilojen sulkeminen tai lasten palveluiden maksukorotukset ovat väärä viesti tulevaisuuden veronmaksajille ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentajille. Näiden palvelujen leikkauksista joudutaan maksamaan kalliisti tulevaisuudessa, koska kaikki korjaava työ on kalliimpaa ja haastavampaa.

Satakunta on toistaiseksi selvinnyt pandemiasta melko vähäisin tartuntaluvuin, mutta silti varautumisesta on tullut runsaasti kustannuksia sekä kunnille että sairaanhoitopiirille. Koronanäytteenotto on nostanut päivystyskäyntien määrää. Pandemia-aikana hoitojaksot ovat vähentyneet merkittävästi esimerkiksi lasten- ja nuorten psykiatrian ja neurologian osastoilla sekä sisätauti- ja sydänyksiköissä. On syntynyt hoitovelkaa, jonka purkaminen on tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta vältytään inhimilliseltä kärsimykseltä ja kertautuvilta kustannuksilta.

Euralainen Petri Salminen jatkaa piirin johdossa



Piirihallituksen puheenjohtajana jatkaa Petri Salminen Eurasta ja varapuheenjohtajina Oili Heino Porista ja Tapio Ailasmaa Raumalta. Vasemmistoliiton Satakunnan piirihallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2021 ovat: Susanne Ekroth Rauma, Kari Henttinen Harjavalta, Mikko Kaunisto Huittinen, Anu Ahosmäki Nakkila, Jesse Peltonen Pomarkku, Jari Pajukoski Pori, Jelena Kiilholma Pori, Mika Aho Pori, Raisa Juutilainen Kokemäki, Tiina Rinne Pori, Milla Juutilainen Kokemäki, Miika Rantanen Rauma, Harri Hursti Ulvila sekä Jarno Valtonen Pori. Varajäsenet tulevalla toimikaudella ovat Olli Nurmi Kokemäki, Vilho Vuorinen Pori, Sirpa Muurinen Pori, Mervi Viinamäki Nakkila sekä Santtu Naukkarinen Ulvila.