Vasemmistoliiton Lapin piiri on jo vuosia ajanut kahden erikoissairaanhoidon päivystävän sairaalan mallia Lappiin. Me haluamme, että molemmat sairaalat säilyvät julkisina palveluina myös tulevaisuudessakin.

Vasemmistoliitto on puolueena Meri-Lapin sairaalakysymyksessä yhtenäinen. Puolueemme puheenjohtajan Li Anderssonin ja usean kansanedustajan yhteiskirjoitus (LK 17.10.2020) tiivistää kantamme: “Vasemmistoliitolle on tärkeää turvata yhteispäivystyksen palvelut myös jatkossa Länsi-Pohjassa. Voimme olla tyytyväisiä siihen, että hallitus sitoutui turvaamaan palveluiden säilyvyyden vähintään kymmeneksi vuodeksi. Kyseessä ei ole aikaraja palveluiden alasajolle vaan vähimmäisaika, jonka ajan ne on turvattava.”

Vasemmistoliitto ei ole ollut eikä ole ajamassa Meri-Lapin palveluita alas, vaan päinvastoin olemme jo vuosia halunneet turvata niiden säilymisen alueen ihmisten ja elinvoiman vuoksi. Tulevaisuus riippuu maakuntamme päättäjistä – siksi ei ole aika repivälle poliittiselle kinastelulle, vaan yhdessä tekemiselle ja koko Lapin alueen kehittämiselle ihmisten palvelut edellä.

Matkailun tulevaisuus pohjoisessa huolestuttaa Vasemmistoliiton Lapin piiriä



Koronatilanne on aiheuttanut suuria vahinkoja ja tulon menetyksiä Lapin elinkeinoille, huoli erityisesti Lapille merkittävistä matkailuelinkeinosta ja rajakaupasta on suuri. Vasemmistoliiton Lapin piiri pitää tärkeänä, että elinkeinoja tuetaan tarpeellisilta osin ja matkustusrajoitukset pyritään purkamaan sitä mukaan, kun koronatilanne sen sallii.

Suomessa tartuntatilanne on pysynyt rajoitusten ansiosta pienempänä kuin lukuisissa muissa maissa. Vasemmistoliiton Lapin piiri vaatii, että hintaa tästä eivät maksa paikalliset yrittäjät, vaan heitä tuetaan riittävästi.

Norjan ehdottama kauttakulkusopimus tyrmättävä



Norjan pääministeri esitteli huhtikuussa parlamentilleen puolustussuunnitelman. Sen yhteydessä hän ehdotti, että Norjan tulee saada aikaan sopimus Ruotsin ja Suomen kanssa, jotta sotamateriaalin ja -joukkojen kauttakulku olisi mahdollista Suomen ja Ruotsin läpi sekä rauhan että konfliktin aikana.

Ehdotuksen hyväksyminen tarkoittaisi, että Norjan asevoimien lisäksi kauttakulkuoikeus annettaisiin Nato-joukoille. Sopimus lisäisi entisestään jännitteitä arktisella alueella ja muuttaisi oleellisella tavalla Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa.

– Lapissa on vieläkin karvaat muistot edellisestä kauttakulkusopimuksesta jatkosodan alla, siksi kauttakulkusopimus on tyrmättävä, esittää kokousväki.