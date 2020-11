Raisa Ranta

Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto vaatii kuntia panostamaan syksyn talousarvioissaan nuorten hyvinvointiin ja muistuttaa, että pohja nuorten hyvinvoinnille rakennetaan kunnissa. Nuorten pahoinvointi on monisyinen ja laaja-alainen ongelma, jota ei ratkaista populistisesti rangaistuksia koventamalla, vaan pahoinvointiin tulee puuttua ennen kaikkea ennaltaehkäisevin keinoin nuorisotyöhön ja lastensuojelupalveluihin panostamalla.

Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto muistuttaa, että nyt tehtävät leikkaukset nuorten palveluihin maksetaan korkojen kera tulevaisuudessa. Satsaus lapsiin ja nuoriin on satsaus tulevaisuuden veronmaksajiin ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentajiin. Konkreettisia nuorten hyvinvointia parantavia panostuksia, joita kunnissa voidaan tehdä, ovat psykiatristen sairaanhoitajien palkkaaminen kouluihin, lastensuojelu- ja perhepalveluihin panostaminen, etsivän nuorisotyön lisääminen, nuorten vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen sekä turvallisten maksuttomien kokoontumispaikkojen lisääminen. Lisäksi tulevaisuudessa oppivelvollisuusiän pidentäminen on suuri satsaus syrjäytymisen ehkäisyyn, työllisyyteen sekä koulutuserojen ja tuloerojen kaventamiseen.

Nuorten hyvinvointi on eriarvoistunut vahvasti, eikä koronatilanne ole parantanut tilannetta. Korona on sulkenut keväällä kouluja ja nuorisotiloja, jolloin myös nuorten mahdollisuudet tavata toisiaan ovat vähentyneet. Sosiaalisten kontaktien vähentyminen lisää puolestaan nuorten oireilua, ahdistusta ja levottomuutta.

Opetusministeri Andersson vaatii kunnilta toimia oppimisvajeen purkamiseksi

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton syyskokous pidettiin lauantaina 14.11. Kaarinan keskusliikuntapuistossa. Kokouksen alussa puhunut opetusministeri Li Andersson vaati kunnilta toimia hyvinvointivelan purkamiseksi.

– Korona on kasvattanut lasten hyvinvointi- ja oppimiseroja. Kunnissa on syntynyt myös hoivavelkaa ja pitkiä jonoja palveluihin, kun hoitoaikoja on jouduttu siirtämään myöhemmäksi. Jos näitä ei pian saada purettua, tämä tulee näkymään kasvavina terveyseroina.

Hallitus on pyrkinyt ottamaan suurimman iskun vastaan ja tukee kuntia kattavalla tukipaketilla. Li Andersson peräänkuuluttaakin nyt kuntien vastuuta.

– Jos tässä tilanteessa kuntapäättäjät eivät sitoudu vahvistamaan opetuksen sekä sosiaali- ja terveyspuolen peruspalveluita, meillä on edessä samoja ongelmia kuin 90-luvun laman jälkeen. Jos nyt ei pureta hoivavelkaa ja kurota umpeen hyvinvointi- ja oppimisvajetta, laskua joudutaan maksamaan vielä pitkään. Tämä on keskeisin kysymys nyt käytävissä kuntien talousarvioneuvotteluissa ja myös ensi kevään kuntavaaleissa. Nyt pitäisi tehdä kaikki mahdollinen peruspalveluiden vahvistamiseksi.

Vuosikokousvalinnat

Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto valitsi vuosikokouksessaan Kaisa Vallavuoren (Naantali) puheenjohtajaksi vuodelle 2021. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Katri Kapanen (Kaarina) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pekka Rantala (Turku).

Piirihallituksen jäseniksi valittiin Tomi Nieminen (Paimio), Jenni Kauppinen (Lieto), Risto Rihko (Raisio), Eveliina Tyyskänen (Raisio), Jorma Rand (Rusko), Marko Pekkarinen (Sauvo), Maarit Koivisto (Loimaa), Jari Suominen (Turku), Tero Ahlgren (Turku), Taimi Räsänen (Turku), Eva-Liisa Raekallio (Turku), Tero Lindholm (Salo), Risto Rinne (Turku), Markku Alin (Turku), Leena Rautiola (Mynämäki) sekä varajäseniksi Liisa Norontaus (Turku), Jukka Silvonen (Masku) ja Aki Haapanen (Turku).