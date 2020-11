Antti Yrjönen

Jussi Halla-aho on ollut kohta 12 vuotta valtuutettuna. Hän ei ole tainnut tehdä sinä aikana yhtään aloitetta, ei yhtään, kirjoittaa Paavo Arhinmäki.

Paavo Arhinmäki penää tiedotusvälineiltä ja etenkin Helsingin Sanomilta asennemuutosta suhtautumisessa Helsingin kuntapolitiikkaan. Arhinmäki kirjoittaa asiasta Facebook-sivuillaan.

Kirjoituksena pontimena on erityisesti HS:n harjoittama Helsingin ”pormestaripeli”. Se käynnistyi parisen viikkoa sitten, kun kokoomuksen Jan Vapaavuori kertoi sunnuntai-Hesarin parhaalla paikalla kahden sivun verran tilaa kertoa, ettei enää jatka pormestarina.

Arhinmäki huomauttaa, että HS aloitti saman tien spekuloinnin kokoomuksen uudesta pormestariehdokkaasta. Samalla oikea asia jäi pimentoon.

”Jussi Halla-aho on ollut kohta 12 vuotta valtuutettuna. Hän ei ole tainnut tehdä sinä aikana yhtään aloitetta”

– Sen sijaan, että Hesari aloitti uuden ”pormestaripelin”, olisi lehti voinut myös itsekriittisesti arvioida, missä määrin viime kerran ”pormestarivaali” on vaikuttanut politiikan sisältöön. Onko ollut ratkaisevaa, kuka on pormestari vai 85 valtuutetun valtuuston poliittiset voimasuhteet, Arhinmäki paaluttaa.

Helsingin valtuustossa on 85 paikkaa, ja suurin ryhmä on kokoomus 24 valtuutetulla. Toiseksi suurin ryhmä on vihreillä (21). Ykkössijasta kokoomus saa pitkälti kiittää Vapaavuorta, joka keräsi viime vaaleissa lähes 30 000 ääntä.

Demarit (12 valtuutettua) ja vasemmistoliitto (10) muodostavat kolmanneksi ja neljänneksi suurimmat ryhmät. Näin ollen punavihreillä on selvä enemmistö valtuustossa.

– Jos katsoo kaupunginhallituksen äänestyksiä, on pikemminkin punavihreä enemmistö voittanut niitä kuin pormestari. Eli lopulta kysymys ei ole ollut viimeisen neljän vuoden aikana pormestarin nimestä vaan poliittisista voimasuhteista, Arhinmäki huomauttaa.

Halla-aho sai julkisuutta,

ei kriittisiä kysymyksiä

Vapaavuoren väistyminen tarkoittaa, että eri puolueille on taas tarjolla julkisuutta, kun voi julkistaa oman pormestariehdokkaan. Tämä ymmärrettiin heti perussuomalaisissa, kuten Arhinmäki kirjoittaa, kun Jussi Halla-aho sanoi hakevansa pormestariksi.

– Tätä on tänään [Arhinmäen kirjoitus julkaistiin 13.11.] uutisoitu näkyvästi ja lähinnä spekuloitu vaalitaktisista näkökulmista.

Arhinmäki jäi kaipaamaan toimittajien kriittisiä kysymyksiä Halla-aholle.

– Jussi Halla-aho on ollut kohta 12 vuotta valtuutettuna. Hän ei ole tainnut tehdä sinä aikana yhtään aloitetta, ei yhtään. Halla-aho on ollut myös erittäin passiivinen osallistumaan valtuuston keskusteluihin. [...]Valtuustotyöskentely on ollut lähinnä trollaamista.

Hieman hirtehisesti Arhinmäki kommentoi toimittajien suhtautumiseen Halla-ahon ilmoitukseen, että asumisen sietämätön kalleus on Helsingin suurimpia ongelmia.

– Miksi yksikään toimittaja ei ole kysynyt, miten perjantaina tämä voi olla teemana, kun vielä keskiviikkona valtuustossa Halla-aho ja perussuomalaiset vastustivat kunnianhimoista asuntorakentamistavoitetta ja erityisesti kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista.

– Jussi Halla-ahon ja perussuomalaisten mielestä kohtuuhintainen asuntotuotanto tuo ”laadullisesti epäedullista väestönkasvua”. Heidän hampaissaan on tietenkin maahanmuuttajat, mutta heidän lisäkseen kaikki köyhät. Lähiöissä ei kannattaisi Eiran tohtoria äänestää, Arhinmäki napauttaa.