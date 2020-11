Lauri Hannus

Aivosairaudet ovat kalleimpia kansantauteja myös Suomessa. Alzheimerin tauti, aivoverenkierron häiriöt, Parkinsonin tauti, MS- ja ALS-tauti, psykoosit, depressiot ja krooniset kiputilat aiheuttavat neljä kertaa suuremman menoerän kuin syöpäsairaudet ja sydän- ja verisuonisairaudet Suomessa ja länsimaissa.

Neljän suurimman aivosairauden vuosikustannuksiksi Suomessa on arvioitu yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Kaikkiaan näiden sairauksien aiheuttamat menot on arvioitu jopa 11 miljardiksi. Euroopassa aivosairauksien vuosittaisiksi kustannuksiksi on arvioitu yli 800 miljardia euroa, mutta ajantasaiset laskelmat puuttuvat.

Nämäkin maamme kansalaisia koettelevat kansantaudit tarvitsevat pikaisesti, myös valtion rahallista apua. Nyt onkin erinomainen tilaisuus auttaa aivosairauspotilaita siirtämällä HX-hävittäjähankinnan varat (alkuhankintaosuus 10 miljardia euroa) suomalaisten kansantautien hoitamiseen. Hoitaminen on tärkeämpää, kuin sotapelien pelaaminen vieraiden valtioiden halusta.

Jori Porspakka

Tuusula