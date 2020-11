Euroopassa ei koskaan voisi tapahtua sitä, mitä Euroopassa juuri nyt tapahtuu.

Maaliskuussa koronaviruksen levitessä oli pakko ihmetellä kiinalaisia, jotka kehtaavat syödä lepakoita ja pitävät eläimiä niin ahtaissa oloissa, että tauti pääsi leviämään jopa ihmisiin. Kyllä tämä kiinalainen virus eli Wuhan-nuha oli pelkästään aasialaisen heikomman moraalin tulosta. Me suomalaiset emme mitenkään olisi päästäneet vastaavaa tapahtumaan, sillä meillä on erityinen luontosuhde.

Käydään ensin lävitse perusasiat: Lepakoiden ja koirien syöminen on täysin epäinhimillistä puuhaa. Hyi olkoon! Kyllä sen nyt ihan normaali maalaisjärki kertoo. Vastaavasti lehmien, lampaiden ja kanojen syöminen on erittäin inhimillistä.

Samoin sian syöminen on suorastaan kansalaisvelvollisuus, koska muslimit eivät syö sikaa, mikä jälleen kertoo meidän erityisemmästä luontosuhteestamme ja terveemmästä maalaisjärjestämme. Ilmasto muuttuu ja meret rehevöityvät kyllä ylipäätään maatalouden päästöistä, mutta suomalainen sikateollisuus ei vaikuta tähän mitenkään, sillä Kiinassa syödään lepakoita. Pystyn tämän todistamaan myös taulukoiden ja käppyröiden avulla, mutta sinä älykkäänä lukijana ymmärrät varmasti muutenkin.

Porosta ei tarvitse edes kysyä mitään, poro on eläin eli sen voi syödä. Minulla on porojen kanssa sopimus, että minä en syö jäkälää ja ne eivät syö minua vaan minä syön poroja. Samoin minulla on koko muun maailman kanssa sopimus, että se ei ole barbaarista eikä tämä poro ole Petteri Punakuono vaan ihan eri poro.

Näin siis on aukottomasti todistettu, että suomalainen liharuoka on hyvä ja kiinalaisten paha.

Entäpä sitten eläinten olosuhteet? Kiinalaisilla toreilla lepakot, sammakot sun muut elukat ovat vieri vieressä pienissä häkeissä. Eihän siinä mitään, mutta kun ne ovat siellä elävinä, ja silloinhan joku kyyhkynen voi aivastaa ja virus siirtyy kalaan, ja leijona makaa lampaan kanssa, ja maailmankirjat ovat sekaisin ja minun pitää käyttää maskia bussissa.

Ja ei se ole lepakon syy, että minä en tykkää käyttää maskia, vaan kiinalaisen.

Sivistyneessä Euroopassa tai varsinkaan maalaisjärkevässä Suomessa ei milloinkaan syyllistyttäisi samanlaiseen törkeyteen. Todettakoon kuitenkin, että Tanska ei kuulu sivistyneeseen Eurooppaan vaan juutit ovat aina olleet eräänlaisia Itämeren kiinalaisia.

Tanskalaiset ovat hölmöyksissään panneet hirveän määrän minkkejä pieniin häkkeihin vieri viereen. Arvaahan sen, että kun sitten koronatautinen ihminen menee siihen viereen yskimään, niin minkki saa tartunnan. Ja kun minkkejä on tuhansia samassa tönössä, ne tartuttavat toisensa ja vieläpä mutatoivat viruksen uudenlaiseksi, ja tartuttavat sen sitten takaisin ihmisiin!

Voi tanskalaiset, minkä teitte! Nyt Tanskan kaikki 15 miljoonaa tarhaminkkiä jouduttiin tappamaan. Hölmöt!

Me suomalaiset emme koskaan tekisi näitä virheitä. Päinvastoin, korona on hyväksi meidän turkistarhoillemme! Maailmalla on ollut minkinturkkeja tarjolla aivan liikaa, jolloin hinnat ovat laskeneet. Mutta nyt, kun muut joutuvat tappamaan minkkejään, hyötyy suomalaisten erityinen luontosuhde eli turkistarhaus tästä suuresti! Tästä lähtien minkit myyvät nahkansa kalliilla. Tai siis me myymme.

Näin siis on aukottomasti todistettu sekin, että suomalainen turkistarhaus on hyvä ja tanskalaisten paha.

Taudit, ilmastonmuutos tai muutkaan ongelmat eivät Suomesta pääse leviämään! Ei muuta kuin minkkiturkki päällä herkuttelemaan sianlihalla, maalaisjärjellä ja suomalaisten erityisellä luontosuhteella!

Kirjoittaja on kirjailija, pelisuunnittelija ja yrittäjä.