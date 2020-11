Lehtikuva/Saul Loeb

Pelkkä Trumpin vastustaminen ei vasemmiston mukaan tulevaisuudessa riitä, jos ihmiset eivät näe todellista muutosta omassa elämässään.

Joe Bidenin vaalivoitto karkottaa painajaisen, Donald Trumpin, Valkoisesta talosta ja koko maailman harteilta. Tärkein tuli siis saavutettua, mutta muuten viime viikon vaalit eivät olleet juhlaa demokraateille.

Odotetusta ”sinisestä aallosta” ei ollut tietoakaan. Edustajainhuoneessa demokraatit eivät kasvattaneet enemmistöään, vaan päinvastoin menettivät muutamia paikkoja.

Senaatin paikkajako jää riippumaan toisen kierroksen tuloksesta Georgian osavaltiossa, jossa poikkeuksellisesti kummankin senaattorin paikka oli katkolla. Toinen kierros järjestetään vasta 5. tammikuuta.

Vasemmisto katsoo vaikuttaneensa ratkaisevasti demokraattien vaalivoittoon.

Jos demokraatit saavat Georgian molemmat senaattorinpaikat, ovat senaatin voimasuhteet 50–50. Tällöin varapresidentti Kamala Harris pystyisi puhemiehenä ratkaisemaan äänestykset demokraattien eduksi.

Mikäli republikaanien enemmistö senaatissa säilyy, puolue pystyy Mitch McConnellin johdolla ratkaisevasti sabotoimaan Bidenin politiikkaa.

Osavaltioiden kongresseissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia, ja kolme viidesosaa osavaltiokongresseista pysyi republikaanijohtoisina.

Nyt valitut osavaltiokongressit vetävät uudet vaalipiirirajat. Kerran kymmenessä vuodessa tehtävä rajanveto perustuu väestönlaskentaan, mutta valtapuolue pystyy muotoilemaan vaalipiirit itselleen edullisiksi.

Demokraatit eivät myöskään pystyneet valtaamaan ainoatakaan katkolla olleista kuvernöörinpaikoista republikaaneilta.

Vasemmistoa syyteltiin

Vaaleista ei ehtinyt kulua kuin kaksi päivää, ennen kuin demokraattien niin kutsutut maltilliset alkoivat syytellä puolueen vasemmistosiipeä. Ryöpytyksen aloitti nipin napin edustajainhuoneen paikkansa säilyttänyt Abigail Spanberger ja sitä jatkoivat muun muassa edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ja ryhmäkuria valvova James Clyburn.

”Maltillisten” mielestä vasemmistosiipi löi sosialismin leiman koko puolueeseen. Erityisesti heidän mielestään puolueelle toivat vahinkoa vasemmiston vaatimukset julkisesta terveydenhoidosta kaikille (Medicare for All), ekologisesta jälleenrakennusohjelmasta (Green New Deal) sekä rahoituksen painopisteen siirtämisestä poliiseilta rikosten ennaltaehkäisyyn sosiaalipolitiikalla (Defund the Police). Viimeksi mainittu nousi tapetille Black Lives Matter -mielenosoituksissa.

Vasemmistosiipi huomautti, että Medicare for All -aloitetta kannattaneet ehdokkaat menivät läpi. Vasemmistosiipi menestyi muutenkin hyvin, ja tappioita kärsivät keskustalaiset. Vasemmisto katsoo, että useissa vaa’ankieliosavaltioissa ratkaisevat äänet kerättiin vasemmiston kovalla kenttätyöllä.

Trumpin erityisen vihan kohteena ollut naisnelikko, ”The Squad” eli Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar ja Ayanna Pressley, uusi helposti paikkansa edustajainhuoneessa. Uusina samanhenkisinä valittiin Cori Bush ja Jamaal Bowman.

Vasemmiston mukaan pelkkä Trumpin vastustaminen ei riitä vast’edes ohjelmaksi, jos ei ole muuta inspiroivaa viestiä. Edustajainhuoneen jäsen Pramila Jayapal varoitti, että vuoden 2022 välivaaleissa käy huonosti, jos demokraatit eivät motivoi äänestäjiä edistyksellisillä aloitteilla.

Ocasio-Cortez vastasi

Vasemmiston kirkkain nuori tähti Alexandria Ocasio-Cortez vastasi arvostelijoille New York Timesin laajassa haastattelussa lauantaina.

Ocasio-Cortezin mukaan heikosti menestyneiden demokraattiehdokkaiden ongelmana oli se, ettei heillä ole todellista kosketusta äänestäjiin. On vaikea saada nukkuneet äänestämään, jos he eivät näe Bidenin kaudella mitään muutosta omassa elämässään.

Ocasio-Cortezin mielestä puolueella oli myös kampanjoinnissa puutteita. Luotettiin liikaa tv-mainontaan ja vaalikirjeisiin, ei osattu kunnolla käyttää sosiaalista mediaa eikä tehdä kenttätyötä. Perustaitojen puutetta ei pysty korvaamaan rahalla.

Sosiaalinen media ja kenttätyö ovat suurilta osin nuorista koostuvan vasemmistosiiven vahvuuksia.

Demokraattien kannatus on vahvaa muiden kuin valkoisten keskuudessa. Siksi demokraatit eivät voi Ocasio-Cortezin mukaan lakaista rotukysymyksiä maton alle. Mutta on myös uskallettava haastaa oikeistoradikalismia valkoisiin lietsova sosiaalinen media. Nyt puolue Ocasio-Cortezin mukaan pelkää, ettei vain ärsytä valkoisia.

Ocasio-Cortezin mukaan puolue ei osaa pitää vasemmistoaan voimavarana, vaan suhtautuu ”vihamielisesti kaikkeen, joka vain haiskahtaakin edistykselliselle”.

Keitä Biden valitsee?

Biden astuu virkaansa tammikuun 20. päivänä. Hänen presidenttikautensa suuntaviivoja vedetään kuitenkin jo kovaa vauhtia.

Vasemmistosiipi pitää hyvin tärkeänä sitä, minkälaisen tiimin Biden valitsee siirtymäkaudelle, koska se ennakoi tulevia ministerivalintoja.

Vasemmisto katsoo, että sen on saatava edustajiaan hallintoon oltuaan tärkeässä roolissa vaalivoiton saavuttamisessa. Hallituksen tasolla on puhuttu ainakin Bernie Sandersista työministerinä ja Elizabeth Warrenista valtiovarainministerinä.

Tärkeintä on tietysti politiikan sisältö, mutta siihen ei voi vaikuttaa ilman henkilöitä. Bernie Sandersin mukaan nyt on tehtävä työtä sen eteen, että ”Bidenistä tulee edistyksellisin presidentti sitten Franklin D. Rooseveltin”.

Biden pystyy muuttamaan monta asiaa pelkillä presidentin asetuksilla. Hän on luvannut heti ensimmäisenä virkapäivänään muun muassa liittää Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, perustaa koronanyrkin, palauttaa hallinnon työntekijöille oikeuden ammatilliseen järjestäytymiseen, ryhtyä taisteluun kodittomuutta vastaan ja poistaa niin sanotun suukapula-asetuksen, joka kieltää Yhdysvaltain rahoituksen abortit sallivilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

Mutta mitä lähemmäksi tullaan taloudellisia etuja, sitä vaikeampi on vasemmiston kantoja saada läpi sekä demokraattien sisällä että kongressissa. Biden on luvannut puuttua Trumpin junailemiin rikkaille annettuihin verohelpotuksiin, mutta tämä voi osoittautua vaikeaksi ainakin jos senaatin enemmistö pysyy republikaaneilla.

Mutta joka tapauksessa: PALJON PAHOJA ASIOITA vältetään sillä, ettei Trump tullut valituksi toiselle kaudelle.