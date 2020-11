Lehtikuva/Markku Ulander

Veikko Vennamo perusti aikoinaan Suomen Maaseudun Puolueen (SMP) riitaannuttuaan silloisen maalaisliiton (nykyisin keskustapuolue) johdon kanssa. 1980-luvulla SMP keräsi kannatusta rötösherrapuheillaan sekä vaalilupauksellaan poistaa työttömyys maastamme puolessa vuodessa, jos puolue saisi työministerin salkun.

Puolue sai työministerin salkun, mutta ei poistunut työttömyys puolessa vuodessa eikä koko hallituskaudellakaan. Eikä tainnut juuri rötösherrojakaan jäädä kiikkiin. Pekka Vennamo sai tosin myöhemmin palkkioviran Postin pääjohtajana. Tästä kuplan puhkeamisesta alkoi SMP:n alamäki, joka johti viimein puolueen konkurssiin.

Timo Soini perusti myöhemmin SMP:n raunioille perussuomalaiset, jonka sanoma perustuu vieläkin lähinnä maahanmuuton sekä EU:n vastustamiseen. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa puolue sai Soinin sanoin ”jytkyn”, mutta onnistui silti välttämään hallitusvastuun aina vuoden 2015 vaaleihin saakka. PS:n kupla puhkesi Juha Sipilän hallituskaudella ja puolueen kannatus putosi rajusti mielipidemittauksissa.

PS:n hajoaminen ja siirtyminen oppositioon ennen vuoden 2019 vaaleja sai kuplaan taas uutta ilmaa. Puolue onnistuikin vaalien jälkeen luistamaan hallitusvastuusta asettamalla hallitusneuvotteluissa sellaiset ehdot, etteivät mahdolliset hallituskumppanit voineet niihin suostua. Puolueen strategiana näyttääkin olevan ”lihominen oppositiossa” kaikkia mahdollisia populismin keinoja käyttäen.

Tästä on mielestäni myös kysymys puolueen nuorisojärjestön tekemässä kansalaisaloitteessa ”lain laatimisesta kansanäänestyksen järjestämiseksi EU:n elpymispaketista”. Itsellenikin on viime päivinä selvinnyt, että tämän lain säätämisessä on monenlaista mutkaa matkassa. Todennäköisesti tämä EU:n elpymispaketti ratifioidaan eduskunnassa jo paljon ennen kuin tällainen laki tulee mahdollisesti voimaan ja kansanäänestys pystytään järjestämään. On myös mahdollista, että tämä kansalaisaloite pysähtyy jo perustuslakivaliokuntaan.

Perussuomalaiset ovat nämä asiat tienneet jo aloitetta tehdessään, ja siitä herääkin kysymys: miksi tehdään kansalaisaloite lain laatimisesta, josta jo tiedetään valmiiksi, ettei se pääse ajoissa tai mahdollisesti lainkaan maaliin? Vastaus tähän lienee se, että PS ei tosissaan pyri kaatamaan tätä sopimusta vaan haluaa ainoastaan kerätä kannatusta tällä niin sanotulla ”silmäripsiliikkeellä”.

Tämän paketin kaatuminen eduskunnassa tietäisi myös hallituskriisiä. Tällöin olisi mahdollista, että Jussi Halla-Aho joutuisi muodostamaan hallituksen kokoomuksen ja keskustan kanssa. Tätä riskiä kannatuskuplan puhkeamisesta ”mestari” todennäköisesti haluaa välttää viimeiseen saakka. Halla-Aho muistaa varmasti vielä, miten PS:n kannatukselle kävi Juha Sipilän johtamassa hallituksessa. Kokoomukselle ei todennäköisesti tuottaisi suuriakaan vaikeuksia lähteä talouspolitiikaltaan samanhenkisen PS:n kanssa hallitukseen. Myös keskustan tuore puheenjohtaja Annika Saarikko ilmaisi yksiselitteisesti taannoin Ylen Ykkösaamussa puolueensa olevan valmis hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa.

Juha Honkakoski

Kokkola