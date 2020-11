Lehtikuva/Jussi Nukari

Jussi Halla-aho nimitetty perussuomalaisten pormestariehdokkaaksi Helsingissä.

Perussuomalaisten Helsingin-yhdistyksen hallitus on nimittänyt puolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon ehdokkaaksi Helsingin pormestariksi. Pormestari valitaan ensi kevään kuntavaalien jälkeen.

Yhdistyksen mukaan esitys nimityksestä annettiin piirihallitukselle 2. marraskuuta, ja päätös asiasta tehtiin yksimielisesti 7. marraskuuta. Nimitys julkaistiin kuitenkin vasta nyt.

Halla-aho sanoo, että hänen mielestään Helsingin tärkeimpiä ongelmia ovat asumisen sietämätön hinta, koulujen ja asuinalueiden eriytyminen, huumekauppa, turvattomuus, rikollisuus ja rikollisuuden uhka.

Vapaavuori ei hae jatkokautta.

– Nämä epäkohdat estävät monia ihmisiä elämästä sellaista elämää, jota he haluaisivat elää, hän sanoo Youtube-videolla.

Halla-ahon mukaan Helsingin useimpien ongelmien takana on väestökehitys, jonka vuoksi joka neljäs Helsingin asukas on vieraskielinen vuonna 2035. Hän arvioi, että Helsingistä muuttaa pois veronmaksajia ja tilalle tulee sosiaaliturva-asiakkaita.

– Helsinki on globaali sosiaalitoimisto, Halla-aho kärjistää.

Viisi valtuutettua

Helsingin nykyinen pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on ilmoittanut, ettei hae jatkokautta pormestarina.

Kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta toimikaudekseen. Pormestarin toimikausi jatkuu, kunnes uusi pormestari on valittu.

Neljän vuoden välein vaaleilla valittavassa kaupunginvaltuustossa on 85 jäsentä. Perussuomalaisilla on nykyisessä Helsingin valtuustossa viisi jäsentä. Valtuuston suurin puolue on tällä hetkellä kokoomus, jolla on 24 paikkaa. Seuraavana on vihreät 21 paikalla. Perussuomalaiset on valtuuston viidenneksi suurin ryhmä RKP:n kanssa.