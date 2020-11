IPS/Mario Osava

Aurinkovoimalat tuovat sähkön eristyneisiin viidakkokyliin.

Hajautettu energiantuotanto alkaa saada jalansijaa Brasiliassa, jossa se nähdään keinona tukea köyhiä yhteisöjä. Tuelle on kysyntää maassa, jonka 212 miljoonan väestöstä melkein 24 miljoonaa ihmistä lasketaan köyhiksi.

Hajautettu energiantuotanto tarkoittaa Brasiliassa ennen muuta aurinkoenergiaa. Brasilian hajautetun energian yhdistys (ABGD) on omistautunut aurinkoenergian edistämiselle ja energian kuluttajien muuttamiselle myös sen tuottajiksi. Yhdistyksellä on Minas Geraisin osavaltiossa köyhien kylien aurinkoenergiaprojekti.

ABGD:n johtaja Walter Abreu on sanonut, että aurinkoenergian osuuden valtakunnan sähköverkossa korottaminen viiteen prosenttiin voisi nostaa köyhyydestä kaksi miljoonaa ihmistä Brasilian puolikuivalla koillisalueella.

– Energiantuotantomuodoista aurinkoenergia kasvaa nopeimmin ja luo eniten työpaikkoja, ABGD:n presidentti Carlos Evangelista sanoo.

– 57 prosenttia työpaikoista on aurinkovoimaloiden rakentamisessa, joten ne ovat paikallisia, toisin kuin voimalatarvikkeiden valmistuksessa ja myynnissä, hän lisää.

Polttopuutakin säästyy



Kenties parhaat tulokset on saavutettu Amazonin sademetsien eristyneissä, sähköverkosta etäällä sijaitsevissa yhteisöissä. Aurinkoenergialla pumpataan vettä ja pidetään jääkaapit kylminä. Jääkaapeissa säilyvät asukkaiden tärkeimmät proteiininlähteet, kalat, mutta myös vientikelpoiset metsätuotteet, kuten açai-palmun hedelmät.

Viidakkokylissä on diesel- tai bensiinigeneraattoreita, joita käytetään vain muutamana pimeän tuntina. Polttoaine on kallista ja sitä on niukasti saatavilla. Täydennystä saadakseen joutuu matkaamaan päiväkausia jokiveneellä.

ABGD:n kaksivuotinen projekti on tauonnut koronan vuoksi, mutta yhdistyksen kestävyyden ja sosiaalisen toiminnan johtaja Lucia Abadia kertoo lähitulevaisuuden entistä suuremmasta projektista nimeltään Jumalainen valo. Sen puitteissa rakennetaan 150 yhteisö-mikroaurinkovoimalaa.

– Amazonin ihmiset tarvitsevat energiaa päivittäisiin askareisiinsa ja liikeyritysten perustamiseen, ruuan tuotantoon, jäähdyttämiseen ja säilyttämiseen. He tarvitsevat energiaa, jotta voisivat elää paremmin ja samalla säästää metsiä, polttamatta polttopuuta, Lucia Abadia sanoo.

Hidas prosessi



– Muutosprosessi on hidas, sillä asenteiden muuttuminen ottaa aikansa. Monet näennäisesti hyvin suunnitellut projektit ovat Amazonilla epäonnistuneet, koska niissä ei ole otettu huomioon paikallisia olosuhteita, Evangelista selittää.

– Olen myös saanut tappouhkauksia, sillä aurinkoenergia haittaa diesel-kauppiaita.

Amazonin alueella on yhä 990 000 ihmistä vailla sähköä. ABGD haluaa mobilisoida kuntien viranomaiset, yksityisen sektorin ja yhteisöjohtajat. Yhdistys kertoo paikalliselle hallinnolle, että paikallista taloutta voi tukea tukemalla paikallista energiantuotantoa esimerkiksi verohelpotuksilla.

Erityisen paljon aurinkoenergiaa tuotetaankin Minas Geraisin osavaltiossa, jossa tämä tuotantomuoto on nauttinut verohelpotuksista viisi vuotta.

Hajautettua energiantuotantoa on Brasiliassa vielä vähän. Se kuitenkin lisääntyy nopeasti, viime vuoden kesäkuussa kokonaiskapasiteetti oli vain yksi gigawatti ja tämän vuoden toukokuuhun mennessä se oli kasvanut jo kolmeen.

Tärkein yllyke ihmisten muuttumiselle aurinkosähkön tuottaja-kuluttajiksi on sähkön hinnan sietämätön nousu. Yli vuosikymmenen se on noussut inflaatiota enemmän. Pahin este on rahoituksen saamisen vaikeus.

