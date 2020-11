Jarno Mela

Julkinen keskustelu työllisyyden vahvistamiseksi pyörii liiaksi lisäpäivien ympärillä

Hallitus on antanut työmarkkinaosapuolille toimeksiannon tehdä yhdessä tasapainoinen esitys toimista yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi. Toimenpiteisiin on sisällytettävä myös esityksiä ikääntyvien työssä jaksamisen ja työkyvyn edistämiseksi sekä osaamisen varmistamiseksi. Takaraja on tämän kuun lopussa. Hallitus on todennut, että jos järjestöt eivät saa esitystä aikaan, se linjaa itse tarvittavat toimet loppuvuoden aikana.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi maanantaina järjestön hallituksen kokouksessa, että neuvottelut ovat edenneet verkkaisesti. Eniten huomioita julkisuudessa on etukäteen saanut työttömien lisäpäivien eli niin sanotun eläkeputken poisto.

– Toimeksiannossa todetaan selvästi, että työmarkkinajärjestöjen esityksen on oltava tasapainoinen kokonaisuus. STTK ei hyväksy sitä, että ainoastaan lisäpäivät poistettaisiin ja sen myötä ikääntyvät työttömät jätettäisiin onnensa nojaan. Se ei vastaa käsitystämme tasapainoisesta lopputulemasta, Palola painottaa.

Korona vaikeuttanut

Koronan oloissa jo ennestään haastavan työllisyystavoitteen saavuttaminen on muuttunut vaikeammaksi. Työllisyyttä onkin nyt katsottava pidemmällä aikavälillä ja työntekijöiden muutosturvaa, työssä pysymistä ja työkyvyn ylläpitoa vahvistettava.

– Tästäkään syystä pyöriminen vain eläkeputken ympärillä ei edistä työllisyyden parantamista pidemmällä aikajänteellä vaan tarvitaan monia erilaisia toimia. Eläkeputken poistaminen ei esimerkiksi millään tavoin automaattisesti auta ikääntyneitä työnhakijoita saamaan uutta työtä. Kun se heikentäisi myös tuntuvasti heidän toimeentuloaan, tarvitaan laaja keinovalikoima pitääksemme ikääntyvät kiinni työelämässä aina eläkeikään asti.

Työaikajärjestelyt apuun

STTK:n omissa esityksissä työssä jatkamista ja nykyistä pidempiä työuria edistettäisiin muun muassa monipuolisilla työaikajärjestelyillä, joissa esimerkiksi ikääntyvien oikeutta osa-aikatyöhön vahvistetaan. Työelämän muutoksen vauhdissa elinikäinen oppiminen, osaamisen varmistaminen ja työhyvinvointitoimet korostuvat.

Vaikeista asioista huolimatta STTK:n hallitus kuitenkin toivoo, että neuvottelupöydässä jälleen kerran osoitettaisiin, että työmarkkinoiden kehittäminen onnistuu parhaiten järjestöjen yhteistyöllä, ei sanelulla ja pyrkimyksillä saada kaikki tai ei mitään.

–Vielä on aikaa saada aikaan tasapainoinen lopputulos maan hallituksen työstettäväksi, Palola sanoo.