Tuleva Yhdysvaltain varapresidentti, karismaattinen Kamala Harris rikkoi rytinällä lasikattoja presidentinvaaleissa.

Maa siirtyy trumpilaisuuden jälkeen presidentti Joe Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin aikaan. Arviot muutoksen merkittävyydestä vaihtelevat.

Jo vaalikampanjan aikana Bidenin arvioitiin olevan 77-vuoden ikäisenä yhden kauden presidentti. Varapresidenttinä Kamala Harrisin roolia on arvioitu merkittäväksi.

Onnistuessaan varapresidenttinä hän on vahvassa asemassa demokraattien seuraavaksi presidenttiehdokkaaksi. Ilman Harrista presidentinvaalien tulos olisi voinut olla tiukempi.

Taistelu äänistä Georgiassa senaatin uusintavaaleissa on varmasti kovaa ja kallista.

Trumpin on arvioitu saaneen paljon tukea mustilta ja latinoilta, vaikka perinteisesti näissä ryhmissä on äänestetty demokraatteja. Harrisin valinta varapresidenttiehdokkaaksi tasoitti Bidenin tietä Valkoiseen taloon.

Harrisin valinta varapresidenttiehdokkaaksi oli Bidenilta tärkeä veto sekä vaalien että vaalien jälkeisen poliittisen selviytymisen kannalta.

Harris teki historiaa ja rikkoi lasikattoja

Harrisin valinta varapresidentiksi on historiallinen, kuten Obaman valinta presidentiksi oli 12 vuotta sitten.

Omassa voitonpuheessaan sunnuntain vastaisena yönä Harris totesi, että tätä on odotettu sata vuotta siitä lähtien, kun naiset saivat Yhdysvalloissa äänioikeuden.

Tuleva varapresidentti on karismaattinen esiintyjä, kuten presidentti Obamakin. Harris liikutti demokraattien naiskannattajia kyyneliin voitonpuheellaan Delawaren Wilmingtonin lavalta.

Harrisin totesi, että ”Minä saatan olla tässä tehtävässä ensimmäinen nainen, mutta en ole viimeinen, sillä jokainen pieni tyttö, joka tänä iltana katselee, näkee tämän maan mahdollisuuksien maana”.

Tämä jää historiaan aivan kuten Hillary Clintonin puhe neljännesvuosista sitten Pekingissä hänen todetessaan naisten oikeuksien olevan ihmisoikeuksia. Monille mustille naisille Harrisin voitto meni syvälle tunteisiin.

Vahvan poliittisen uran senaattorina ja yleisenä syyttäjänä tehnyt Harris on korkeimpaan asemaan nouseva nainen. Hän teki sen, mitä Hillary Clinton tavoitteli taistellessaan presidentinvaaleissa Trumpia vastaan neljä vuotta sitten.

Harris rikkoi kerralla kaksi lasikattoa näissä vaaleissa.

Harrisin rooli korostuu

Intialais-jamaikalaistaustaisten vanhempien, perinteisen mustan yliopiston käyneen Harrisin juuret ovat syvällä mustassa yhteisössä, jonka hän on tietoisesti valinnut. 55-vuotias Harris on ensimmäisen kauden senaattori Kalifornian osavaltiosta. Hän on koulutukseltaan juristi.

Hänen roolinsa tullee olemaan merkittävä, kun Yhdysvallat yrittää ratkoa Bidenin kaudella Black Lives Matter -liikkeen nostamia railoja ja rasistista syrjintää.

Harrisin voitonpuhe oli suunnattu Bidenia selkeämmin vähemmistöille, kun taas tuleva presidentti mainitsi erikseen voitonpuheessaan keskiluokan. Bidenista odotetaan sillanrakentajaa republikaanien suuntaan, kun taas Harrisin pitäisi kyetä tasoittamaan tietä vasemmiston suuntaan.

Demokraattien piirissä väännetty siitä, miten viisasta on puhua demokraattisesta sosialismista. Puolueen valovoimainen vasemmistosiipeä edustava edustajainhuoneen jäsen Alexandria Ocasio-Cortez torjui New York Timesissä lauantaina väitteet, että puolue olisi menettänyt kongressipaikkojaan liian vasemmistolaisen politiikan vuoksi.

Osa latinoista äänesti kommunismin aaveen pelossa Trumpia, joka pelotteli estottomasti sosialismilla. Pohjoismaisesta näkökulmasta on vaikea nähdä, miten köyhien terveydenhuollon parantaminen voisi johtaa sosialismiin.

Demokraatit voittivat ja hävisivät – kuten republikaanitkin

Demokraatit saivat vallattua takaisin itärannikon ruostevyöhykkeellä neljä vuotta sitten Hillary Clintonin ja Trumpin taistelussa häviämiään alueita. Suuri pettymys puolueelle on, ettei mielipidemittausten ennakoima värisuora toteutunut.

Mielipidemittaukset ennakoivat demokraateille voittoa presidentinvaaleissa, senaatissa ja edustajainhuoneessa. Edustajainhuoneessakin republikaanit etenivät, mutta demokraatit pitivät enemmistön.

Sen sijaan senaatin paikkajako on auki tammikuun Georgian uusintavaaleihin saakka. Osavaltiossa valittavan tulee saada yli puolet äänistä. Republikaaneilla on mahdollisuus voittaa osavaltiossa, sillä puolueen ehdokkaat keräsivät nyt vaaleissa demokraatteja enemmän ääniä.

Kovaa ja likaista peliä senaattipaikoista Georgiassa

Taistelu äänistä tulee olemaan Georgiassa kovaa ja kallista ja kaiken kaikkiaan likaista peliä, sillä senaatti on ratkaisevassa asemassa seuraavan kahden vuoden aikana siinä, millaista politiikkaa Biden ja Harris voivat harjoittaa seuraavan kahden vuoden ajan.

Vaalit käydään vasta tammikuussa. Nähtäväksi jää, millaisen spektaakkelin Trump rakentaa Georgiassa demokraattien kampittamiseksi. Hän voi lähteä hakemaan ”oikeita ääniä”. Senaatin valtaaminen republikaaneille olisi mittava voitto.

Obaman kaudella senaatti jarrutti kaikin tavoin presidentin toimia. Demokraateilla ei ole helppoa myöskään edustajainhuoneessa, sillä puolueessa on vahva vasemmistosiipi.

Demokraattien vasemmistosiiven johtohahmona tunnettu Bernie Sanders menestyi kohtuullisen hyvin demokraattien presidentinvaaliehdokkaiden esivaaleissa alkumetreillä.

Sanders on tukenut Bidenin ehdokkuutta, mutta kaikkia demokraatteja keskitien kulkijana tunnettu Biden ei miellytä. Demokraateilla sisäinen keskustelu puolueen linjasta jatkuukin.