Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Perussuomalaisten oikeistolainen verovastaisuus puhuttelee yrittäjiä.

Kokoomuksen kannatus on Ylen uudessa mittauksessa 16,6 prosenttia, mikä on alimmillaan puoleentoista vuoteen. Juuri ennen viime eduskuntavaaleja se oli Ylen teettämässä tutkimuksessa 15,9 prosenttia. Eduskuntavaaleissa kokoomus jäi kolmanneksi SDP:n ja perussuomalaisten jälkeen.

Sen jälkeen kaula kumpaankin on vain kasvanut. SDP sai nyt 21,2 prosenttia, missä on menetystä 0,6 prosenttiyksikön verran edellisestä tutkimuksesta. Perussuomalaiset jatkaa nousuaan. Kannatusta tuli nyt 19,5 prosenttia.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylelle, että kokoomuksen kannattajia on siirtynyt katsomoon ja perussuomalaisiin.

Vaaleissa perussuomalaiset ja kokoomus olivat lähes tasoissa. Nyt eroa on jo kolmisen prosenttiyksikköä ja se on viime kuukaudet ollut kasvussa.

Kokoomus on yrittänyt nakertaa Sanna Marinin hallitusta asiakysymyksissä lähinnä taloudella ja tyylillisesti kevytperussuomalaisuudella. Kumpikaan ei pure. Yhä useampi kysyy, missä ovat sivistysporvarit ja onko heille enää tilaa kokoomuksessa.

Perussuomalaiset profiloituu yhä selkeämmin verovastaisena oikeistopuolueena. Se on purrut yrittäjiin.

Hallituspuolueiden yhteiskannatus säilyi lokakuussa ennallaan, koska keskusta sai hilattua itseään vajaan prosenttiyksikön ylöspäin muiden pysyessä käytännössä paikallaan. Annika Saarikko on nostanut puoluettaan noin kaksi prosenttiyksikköä syksyn aikana, mutta keskustan kannatus ei ole sen parempi kuin keväällä, ja eduskuntavaalien tuloksesta se on edelleen yli prosenttiyksikön jäljessä.

Kuntavaaleihin on aikaa noin puoli vuotta. Myös niiden suhteen kokoomuksella on ankeaa. Se oli vuonna 2017 suurin kuntapuolue 20,7 prosentilla. Nyt takamatkaa siihen lukemaan on neljä prosenttiyksikköä ja Helsingin ääniveturi Jan Vapaavuori ei lähde ensi kevään vaaleihin.

Keskustalla matkaa kuntavaalien tulokseen on viitisen prosenttiyksikköä, vasemmistoliitolla noin prosenttiyksikkö. Perussuomalaiset on menossa kuntavaaleissa suurvoittoon, koska puolueen hajoamisen jälkeen sen kannatus vuoden 2017 kuntavaaleissa oli vain 8,8 prosenttia, nyt 19,5.