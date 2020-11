Kahden Peterin kirjoittama Viimeinen elämä on tavallista juonikkaampi rikostarina.

Kirjoittajaparit ovat ruotsalaisten dekkarien erikoisuus. Jälki on yleensä ollut hyvää, jopa loistavaa. Sanonta mitä useammasta kokista ei päde tässä asiassa.

Sjöwall & Wahlöö loivat perustan ruotsalaisdekkarien ilmiömäiselle maailmanvalloitukselle. Roslund & Hellström kirjoittivat sarjan aikamme parhaita yhteiskunnallisia dekkareita. Rosenfeldt & Hjorth ovat sekoittaneet sietämättömän jännittäviin Sebastian Bergman -kirjoihinsa ripauksen saippuaoopperaa. Menestyskirjailija Lars Keplerkin on avioparin käyttämä nimimerkki.

Nyt tulevat Peter Mohlin ja Peter Nyström suoraan huipulle jo esikoisellaan Viimeinen elämä. He tuovat taas jotain uutta ruotsalaiseen dekkariin.

John Adderley on Ruotsista kotoisin, mutta Yhdysvalloissa kasvanut FBI:n agentti. Epäonnistunut soluttautumiskeikka huumeliigaan vie hänet todistajien suojeluohjelmaan. John haluaa Ruotsiin Karlstadin poliisiin tutkimaan kymmenen vuotta aiemmin tapahtunutta muoti-imperiumin omistajan tyttären katoamista. Siihen hänellä on henkilökohtainen syy.

Hienosti juonitussa tarinassa Peterit tarjoavat yllätyksiä toistensa perään. Haavoittuvan sankarin suorittama tutkinta on älykkäästi kehiteltyä ja jutun kuljetus mallikelpoisen vetävää. Karlstadin poliisi on aikoinaan juuttunut yhteen tutkintalinjaan ja päähänpinttymään syyllisestä. Johnin nokkeluus avaa uusia näköaloja.

Rikkaan suvun tyttären katoaminen vie hänet keskelle kahta perhetragediaa yhteiskuntaluokkien ääripäistä.

Kadonneen Emelien äiti Sissela on kylmäkiskoinen, ainakin siltä vaikuttava, perijätär ja isä Heimer vaimonsa rahoilla elävä tyhjäntoimittaja, joka lenkkeilee ja kerää kalliita viinejä maanisesti.

Toisessa päässä on jutun kestoepäilty Billy, Johnin velipuoli. Se mutkistaa asioita, koska salanimellä Ruotsissa asuva John ei tietenkään saisi olla mukana jutussa, jossa on mukana hänen sukulaisensa.

Viimeinen elämä on niitä kirjoja, joissa on valtavasti sivuja, mutta joiden ei haluaisi loppuvan. Niin kihelmöivän kutkuttava ja taitavasti kirjoitettu se on.

Ja mikä parasta, kirjan lopussa käynnistyy lähtölaskenta jatko-osaan.

Peter Mohlin & Peter Nyström: Viimeinen elämä. Suomentanut Jänis Louhivuori. 525 sivua, Bazar.