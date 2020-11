Useat yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet julistivat demokrattien Joe Bidenin olevan maan seuraava presidentti kello 18.30:n jälkeen Suomen aikaa. Biden ja varapresidenttiehdokas Kamala Harris ovat lyöneet Donald Trumpin ilmoittivat muun muassa CNN, New York Times ja uutistoimisto AP sen jälkeen, kun Pennsylvaniasta saatiin lisää tuloksia.

BREAKING: JOE BIDEN WINS

Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/pZ8pr4cMTG #CNNElection pic.twitter.com/4pbJtzY1FT

— CNN (@CNN) November 7, 2020