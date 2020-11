All Over Press/Tomi Natri

Edellisessä lehdessä oli keskustelupalstalla kirjoitus koskien Länsi-Uudenmaan vammaiskuljetuspalvelujen alasajoa. On järkyttävää, että jo kaikkialla, missä näitä kuljetuskeskuksia on, ne eivät toimi kunnolla, mutta silti niitä laajennetaan yhä. Tämä kaikki tapahtuu vieläpä nyt, kun Suomi on lopulta ratifioinut YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen, jonka keskeisimpiä tavoitteita on vammaisen itsemääräämisoikeuden laajentaminen.

Pohjois-Karjalassa Siun sote -kuntayhtymän alueella toimiva matkojen yhdistelykeskus on tuottanut pelkkää murhetta ja toimimattomia palveluja yli kymmenen vuoden ajan. Lisänsä tähän soppaan toi taksiuudistus, joka hävitti parhaat yritykset ja toi markkinoille kelvotonta kalustoa ja kokemattomia kuljettajia. Kyytejä katoaa, sattuu vaaratilanteita, tilaus otetaan vastaan vaikka tiedetään ettei ole autoa.

Perustuslain takaama yhdenvertaisuus on vammaisten kohdalla vitsi. Keräsimme Pohjois-Karjalassa yli 1 500 allekirjoittajan vetoomuksen vakiotaksioikeuden saamiseksi, joukossa muun muassa 25 kansanedustajan nimet. Vetoomuksemme kaatui sotevaltuustossa äänin 17–35. Petyimme erityisesti SDP:n ja vihreiden asennoitumiseen. Kaksi kokoomuslaista ja yksi perussuomalainen äänesti vetoomustamme vastaan, vaikka olivat itsekin sen allekirjoittaneet.

Kuljetuskeskukset eivät tuo säästöjä, keskuksen henkilöstö ja tilakulut pitävät siitä huolen. Kuljettajien halpuuttaminen on aiheuttanut sen, ettei päivystetä, joten iltaisin ja viikonloppuisin autoja ei saa. Kuljetuksia ja autojen soveltuvuutta ei valvo kukaan, ei AVI eikä Trafi. Voi sanoa, että teuraseläinkuljetukset ovat paremmin valvottuja kuin vammaisten turvallisuus.

Ei myytävänä -kansalaisaloite katosi ilman käytäntöjen muuttumista. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen toteuttamiskäytäntöjen kirjavuutta ei ilmeisesti kukaan ole tässä maassa kirjannut, eivät edes vammaisjärjestöt, vaikka tälläkin tiedolla olisi merkitystä parannuksia vaadittaessa.

Olisi jo korkea aika saada vammaisten oikeuksien sopimukselle jotakin katetta. Vammaisjärjestöjen on yhdessä lähdettävä vaatimaan tätä.

Mauri Väisänen

Joensuu