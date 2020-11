IPS/Mohammad Rakibul Hasan

Koronapandemia on lisännyt huikeasti kertakäyttöisen muovin käyttöä sekä siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja. The Economist-lehden mukaan yksin Yhdysvalloissa kertakäyttöisen muovin kulutus on noussut 250-300 prosenttia.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan pandemian kestäessä tarvitaan joka kuukausi 89 miljoonaa suojamaskia, 76 miljoonaa suojakäsinettä sekä 1,6 miljoonaa suojalasia ja visiiriä. Maailmanlaajuisen kertakäyttömaskien markkinan arvioidaan kasvavan viime vuoden 684 miljoonasta eurosta tämän vuoden 142 miljardiin euroon.

Kaikkialla maailmassa miljoonittain maskeja ja käsineitä muuttuu jätteeksi joka päivä. Esimerkiksi Bangladeshissa tuotettiin pelkästään maaliskuun aikana 14 500 tonnia maskijätettä, joka muodostaa terveysriskin jätteiden keräilijöille.

Muovijätettä kertyy myös koronasulkujen aikana lisääntyneestä ruokien nettiostelusta: kaikkihan on pakattu muoviin.

