Antti Yrjönen

Vasemmiston Kivelä sanoo, että turkistarhoilla leviävä koronavirus on osoitus eläinten tehotuotannon vakavista seurauksista.

Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä arvioi, että vastikään tanskalaisista minkeistä löydetty mutaatio voi olla uhka koronarokotteelle. Hän toteaa, että minkeistä tartunnan saaneiden ihmisten kyky muodostaa vasta-aineita on heikentynyt.

Euroopan suurin turkistuottajamaa Tanska aikoo lopettaa koko maansa 15-17 miljoonan yksilön minkkikannan. Tarhaajien mukaan se on turkistarhauksen loppu Tanskassa.

Kivelä uskoo, että turkistarhoilla leviävä koronavirus on osoitus eläinten tehotuotannon vakavista seurauksista.

Tanska ei ole ainoa.

– Meidän tulee keskustella kriittisesti intensiivisen eläinten tehotuotannon ongelmista, Kivelä vaatii.

– Tanska ei ole ainoa maa, jossa koronavirusta on löydetty minkkitarhoilta, vaan sitä on löydetty myös Ruotsista, Hollannista, Italiasta, Espanjasta ja Yhdysvalloista. On korkea aika kieltää epäeettinen ja ihmistenkin terveyttä uhkaava turkistarhaus Suomessa.

Virus aikaistaa alaajoa

Koronapandemia on nopeuttanut turkistarhauksen alasajoa maailmanlaajuisesti. Alankomaissa on lopetettu tilanteen vuoksi jo 2,6 miljoonaa minkkiä, koska viruksen epäiltiin siirtyneen sielläkin eläimestä ihmiseen. Alankomaat on maailman suurimpia turkistuottajia, ja turkistarhaus on kielletty siirtymäajalla. Koronaviruksen takia kieltoa kuitenkin aikaistettiin ja minkkitarhaus päättyy jo ensi vuoden alussa. Myös Puolan eläinsuojelulaki oletettavasti kieltää tarhauksen 2023 lukien.

– Suomi jää Euroopassa yhä harvalukuisempaan joukkoon turkistarhauksen kanssa. Koronariski on viimeinen niitti. On aika myöntää, ettei turkistarhauksella ole enää tulevaisuutta, Kivelä sanoo.