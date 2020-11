Lehtikuva/Michael Ainsworth

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas pitää Yhdysvaltojen viime vuosien toimintaa parempana kuin sen julkikuvaa. Ilmastotoimissa on edetty osavaltiotasolla.

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas arvioi, että Joe Bidenin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi tekisi maasta aktiivisemman toimijan kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja toisi sitä kautta niihin uutta puhtia.

– Jos Biden valitaan, hän on ilmoittanut, että silloin Yhdysvallat tulee mukaan tähän peliin aktiivisemmin. Ja se on hyvä asia, koska Yhdysvallat on maailman toiseksi suurin kasvihuonekaasujen päästäjä, Taalas sanoo.

Tämä voisi vaikuttaa eräiden sellaisten maiden toimintaan, joilla ei ole ollut viime vuosina intoa torjua ilmastonmuutosta.

Demokraattien Biden on luvannut liittää ensi töikseen maan takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, mikäli hän tulee valituksi.

– Ilmastosopimusjärjestelmän moraalin kannalta olisi myönteistä, että Yhdysvallat olisi siellä mukana. Enemmän näen sen psykologisena asiana, mutta Yhdysvalloissa tietenkin on potentiaalia myös vähentää päästöjä.

Ilmastosopimus edennyt osavaltioiden ja kaupunkien tasolla

Taalas korostaa, että Yhdysvalloissa on edetty ilmastotoimissa viime vuosinakin ja ettei maan käytännön toiminta ole ollut niin negatiivista kuin ehkä sen julkinen kuva.

Hän korostaa, että Pariisin sopimus on vapaaehtoissopimus, jossa jokainen tekee sitoumuksensa ja päättää niiden noudattamisesta.

– Se on vähän kuin jos ilmoitat, että haluat laihtua tietyn kilomäärän, niin sitten se on sinun oma ratkaisusi, etenetkö siinä kuten ilmoitat. Myös Pariisin sopimuksessa maat ovat itse ilmoittaneet, mitä ne tekevät.

Taalas toteaa, että Yhdysvaltojen sitoumukset ovat Obaman hallinnon peruja, ja Yhdysvallat on toteuttanut niistä jo puolet.

– Eli se on edennyt ihan mallikkaasti sopimuksen toimeenpanossa. Tätä on tapahtunut osavaltioiden ja kaupunkien tasolla, ja kasvava määrä yrityksiä on myös ollut tässä pelissä mukana.

Yhdysvallat on herkkä ilmastonmuutoksen vaikutuksille

Yhdysvallat irtautui Pariisin sopimuksesta istuvan presidentin Donald Trumpin päätöksellä. Irtautuminen tuli virallisesti voimaan keskiviikkona.

Pian tämän jälkeen demokraattien Biden ilmoitti liittävänsä ensi töikseen maan takaisin sopimukseen, mikäli hän tulee valituksi.

Taalaksen mukaan Trumpin hallinnon aikana Yhdysvallat ei ole ollut kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa yhtä aktiivinen kuin Obaman kaudella, mutta ei ole myöskään toiminut kielteisesti.

– Asia on ollut enemmän osavaltioiden, kaupunkien ja yritysten käsissä.

Esimerkiksi Kalifornia on ollut jo pitkään edelläkävijä liikenteen päästöjen vähentämisessä ilmanlaadun parantamiseksi, New York pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä ja yrityspuolella Tesla on ollut sähköautoissa edelläkävijä.

Hurrikaanit tekevät tuhoja

Taalas huomauttaa, että Yhdysvallat on myös hyvin herkkä ilmastonmuutoksen vaikutuksille: esimerkiksi hurrikaanit Sandy ja Katrina tekivät suuria tuhoja, ja maan länsi- ja lounaisosissa on kärsitty kuivuudesta ja pahenevista metsäpaloista.

– Myös Yhdysvaltojen bruttokansantuote on herkkä ilmastonmuutokselle. Jos sitä ei kyetä hillitsemään, niin talousvaikutuksetkin tulevat olemaan merkittäviä. Eli on taloudellisestikin järkevää Yhdysvalloille olla aktiivinen globaaleissa ilmastotoimissa.

WMO on YK:n alainen järjestö, ja Trumpin hallinto on suhtautunut kokonaisuudessaan hyvin kriittisesti YK:hon. Taalaksen mielestä kritiikki on osin aiheellistakin.

– YK:n mammuttikokoukset ja viikkoja kestävät puheiden pitämiset, ja myös sihteeristön tietyt vanhat toimintatavat, niitä pitäisikin uudistaa, Taalas sanoo.