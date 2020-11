Etiopiassa eilen ja toissapäivänä käynnistyneet aseelliset yhteenotot Tigrayn alueella voivat uhata koko Afrikan sarven alueen vakautta, varoittaa YK:n pääsihteeri Antonio Guterres Twitterissä.

I’m deeply alarmed over the situation in the Tigray region of Ethiopia.

The stability of Ethiopia is important for the entire Horn of Africa region.

I call for an immediate de-escalation of tensions and a peaceful resolution to the dispute.https://t.co/nWtI2JtGlu

