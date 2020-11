Lehtikuva/Teemu Salonen

Oppilaitoksissa ja päiväkodeissa on syksyllä altistunut koronalle 12 000 lasta ja nuorta, mutta tartuntoja on tullut vain vähän.

Suomen koronavirustilanne näyttää suhteellisen vakaalta, kertoi THL:n projektipäällikkö Anna Katz torstaina tiedotustilaisuudessa. Torstaina maassa raportoitiin vajaat 200 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon tartuntasumma on nyt vajaan 3 000 tapauksen paikkeilla.

Viimeisen kaksiviikkoisen vertaaminen edelliseen kahteen viikkoon osoittaa, että raportoiduissa tapauksissa on jopa hienoista laskua. Tilanne voi silti muuttua nopeastikin, ja jo viimeisen viikon vertaaminen edelliseen näyttää parin kolmensadan tapauksen nousua.

– Jonkinlainen pieni tasaantuminen saattaa olla nähtävissä, mutta tähän ei pidä tuudittautua. Tämä tilanne, mikä nähdään nyt, on kylvetty jo muutama viikko sitten, Katz muistutti.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki käytti tiedotustilaisuudessa astetta tiukempaa retoriikkaa. Hän sanoi, että koronatilanne Suomessa ei ole millään tavalla rauhoittava, vaan pikemminkin räjähdysherkkä.

– Meillä on hyvin vähän sellaisia alueita, joista voidaan sanoa, että tilanne on menossa selkeästi parempaan päin. Tässä tietysti painottuvat ne alueet, jotka ovat olleet hyvinkin huonossa tilanteessa. Tartuntoja on koko maassa, Voipio-Pulkki sanoi.

ILMOITUS

Suurin tartuntalähde viime viikolla perhepiiri

Viime viikolla raportoiduista tartuntalähteistä ylivoimaisesti suurin oli THL:n mukaan Suomessa perhepiiri. Tiedossa olevista tartunnoista liki kaksi kolmesta oli peräisin perhepiiristä.

Tartuntoja oli tullut myös yksityistilaisuuksista, lähipiirin kohtaamisista, työpaikoilta, harrastuksista ja oppilaitoksista. Syyslukukaudelta tiedossa on THL:n mukaan, että lähes 12 000 päiväkotilasta, koululaista tai toisen asteen opiskelijaa on altistunut koronalle. Henkilökunnasta altistuneita on noin 1 600. Vain murto-osa altistuneista on kuitenkin sairastunut, sillä altistumisten tiedetään johtaneen vain 151 tartuntaan.

Viime viikolla koronaviruksen tartuntalähteistä oli tiedossa liki kaksi kolmasosaa.

Joukkoaltistumisia oli tapahtunut eniten oppilaitoksissa ja seuraavaksi eniten vapaa-ajan harrastuksissa. Jonkin verran altistumisia raportoitiin myös yksityisissä juhlissa ja sote-yksiköissä.

Seitsemän sairaanhoitopiiriä kiihtymisvaiheessa

Suomessa seitsemän sairaanhoitopiiriä on tällä hetkellä koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta.

Viranomaisten luokituksen mukaan alueet jaotellaan vakavimpaan leviämisvaiheeseen, toiseksi vakavimpaan kiihtymisvaiheeseen tai perustasolle. Luokitusta käytetään esimerkiksi rajoitusten ja suositusten antamisessa.

Suomen muut 14 sairaanhoitopiiriä ovat joitakin kaupunkeja lukuun ottamatta epidemian perustasolla. Kiihtymisvaiheessa ovat kaupungeista Kouvola, Kuopio, Siilinjärvi, Oulu ja Rovaniemi.