Sasu Haapanen valittiin Turun Vasemmistoliiton pormestariehdokkaaksi ensi kevään kuntavaaleissa.

Turun Vasemmistoliiton kevät- ja syyskokous valitsi lauantaina pormestariehdokkaakseen ja kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi Haapasen. Väistyvä puheenjohtaja Jaakko Lindfors ei ollut ehdolla kummassakaan valinnassa.

Puheenjohtajaäänestyksessä Haapanen voitti Taimi Räsäsen äänin 41-16. Pormestariehdokasvaalissa Haapanen sai 35 ääntä. Muita pormestariehdokkaaksi pyrkineitä olivat Leena Kaunislahti (5 ääntä) ja Jari Suominen (10 ääntä).

Monia luottamustehtäviä

Pormestarin valinta on uusi päätöksentekomalli Turussa.

Haapanen, 38, on Vasemmistoliiton toinen varavaltuutettu ja nuorisolautakunnan jäsen Turussa. Päivätöikseen Haapanen toimii kokkina ja pääluottamusmiehenä. Hän on pitkään työskennellyt ravintola-alalla ja on lisäksi valmistunut Humanistisesta ammattikorkeakoulusta kulttuurituottajaksi.

Haapasella on useita luottamustehtäviä ammattiyhdistysliikkeessä: Hän on muun muassa Turun majoitus- ja ravintola-alan ammattiosaston puheenjohtaja, Turun seudun SAK:n paikallisjärjestön varapuheenjohtaja, SAK:n edustajiston jäsen, Palvelualojen ammattiliiton valtuuston varsinainen jäsen, sopimusalatoimikunnan jäsen ja PAM:n vasemmistoryhmän puheenjohtaja.

– Pormestarin valinta on aivan uusi päätöksentekomalli Turussa ja siihen liittyvä keskustelu puolestaan foorumi, joka kaipaa tavallisen turkulaisen palkansaajan, silppusopismuslaisen ja työttömän näkökulmaa, sanoo Haapanen.

– Elitistisen kabinettipolitiikan aika Turussa on ohi ja vaadimme avointa ja läpinäkyvää demokratiaa, jossa kaikki kaupunkilaiset ovat mukana. Näistä syistä olen antanut suostumukseni asettua Turun Vasemmiston pormestariehdokkaaksi.

Haapanen harrastaa kitaransoittoa useammassa eri yhtyeessä ja asuu puolisonsa kanssa Turun keskustassa.

Opiskelija varapuheenjohtajaksi

Turun Vasemmistoliiton valitsi varapuheenjohtajaksi Joonas Jormalaisen. Varapuheenjohtajavaalissa Jormalainen voitti Taimi Räsäsen äänin 40-17.

Jormalainen, 28, Turku, on Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja. Hän opiskelee täyspäiväisesti poliittista historia Turun yliopistossa ja työskentelee siinä sivussa puhelinasiakaspalvelijana. Jormalaisella on monipuolista kokemusta kansalaisaktivismista; Hän on toiminut punavihreässä opiskelijaliikkeessä, porvarihallituksen leikkauspolitiikkaa vastustaneessa Joukkovoimassa ja ollut mukana järjestämässä äärioikeiston vastaisia Turku ilman natseja -mielenilmauksia.

– Nuorten äänestäjien saaminen uurnille tulee olemaan avainkysymys Vasemmistoliiton vaalivoiton toteuttamisessa. Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa on laskenut viimeiset vuosikymmenet eritoten nuorten ja pienituloisten keskuudessa, toteaa Jormalainen.

– Vasemmistoliiton pitää puhua näille äänestäjäryhmille heille tärkeistä teemoista sellaisella kielellä, jonka he ymmärtävät. Ympäristöteemat, toimeentuloasiat, ja päätöksenteon avoimuuden ja kansanvaltaisuuden lisääminen resonoivat. Näistä pitää uskaltaa puhua kovalla äänellä faktapohjaisesti. Äänestyskoppi on yksi harvoista paikoista, jossa opiskelijalla ja duunarilla on yhtä paljon valtaa kuin presidentillä tai toimitusjohtajalla.

Vapaa-ajalleen Jormalainen katsoo elokuvia, lukee, ja käy aktiivista keskustelua somessa. Hän asuu kumppaninsa ja kahden pienen koiran kanssa Patterihaassa, Turun vanhimmassa lähiössä.

Lähipalveluja puolustamaan

Vasemmistoliitto varautuu puolustamaan Turun kaupungin budjettineuvotteluissa lähipalveluita, tasa-arvoa ja puhdasta luontoa nyt syksyllä.

Se toteaa kokouksessa antamassaan kannanotossa, että keskittyy torjumaan turkulaisten palvelutasoa uhkaavia leikkauksia talousarvioneuvotteluissa. Puolue vaatii niin sanottujen elinvoimainvestointien, kuten Ratapihahankkeen, siirtämistä tulevaisuuteen ja uudelleen arvioitaviksi.

Vasemmistoliitto arvioi, että ei-välttämättömien hankkeiden lykkääminen vähentäisi kaupungin talouteen kohdistuvia paineita. Se lisäksi katsoo, että investoinneissa pitäisi nyt keskittyä kohteisiin, joita turkulaiset kiireellisesti tarvitsevat, kuten koulukiinteistöjen rakentamiseen ja homekorjauksiin.

Vasemmistoliitto haluaa edistää koulutuksen tasa-arvoa.

– Emme hyväksy koulutukseen ja opetukseen kohdistuvaa 6,5 miljoonan euron leikkausesitystä, joka toteutuessaan tarkoittaisi koulujen ryhmäkokojen kasvua, se toteaa kannanotossaan.

Vasemmistoliitto esittää, että Lausteelle on rakennettava kaikki alakoulun luokka-asteet sisältävän koulukiinteistö monipuolisine oheispalveluineen. Lisäksi Pansion monitoimitalosuunnitelmaa kannattaa täydentää yläkoululla.

Bussiliput halvemmiksi

Turun vasemmisto arvioi, että joukkoliikenteeseen kaavailtu kahden miljoonan euron leikkuri ei edistä Turun kaupunginvaltuuston päättämän kaupunkistrategian mukaisia ilmastotavoitteita eikä kaupunkilaisten tasa-arvoa liikkua Turun eri alueiden välillä.

Vasemmistoliitto tavoittelee pikemminkin joukkoliikenteen ja sen saavutettavuuden parantamista kuin supistamista. Joukkoliikenteen kehittäminen ja lippujen hintojen alentaminen olisivat Turulta tasa-arvo- ja ympäristötekoja.

Vasemmistoliitto tavoittelee terveyskeskusmaksuista luopumista. Maksuista luopuminen edistäisi tasa-arvoa ja madaltaisi etenkin vähävaraisten kynnystä hakeutua tarpeen mukaan terveydenhuoltoon. Terveyskeskusmaksujen poistaminen näkyisi pidemmällä aikavälillä suotuisasti paitsi turkulaisten terveydentilassa myös kaupungin taloustilanteessa.

Kuntavaaliehdokkaita asetettiin 77

Turun Vasemmistoliitto asetti ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat, 77 henkilöä. Se lähtee kevään kuntavaaleihin täydellä sadan ehdokkaan listalla.

FM, jatko-opiskelija Tero Ahlgren, yhteisöpedagogiopiskelija Saana Alanko, opetusministeri Li Andersson, myyjä Nina Artesola, sosiaaliohjaaja Inkeri Backman, hankepäällikkö Nana Blomqvist, kauppatieteiden maisteri, ekonomi Seppo Blomqvist, varhaiskasvatuksen opettaja Paco Diop, piirisihteeri, opiskelija Amro El-khatib, levyseppä, 1. varapääluottamusmies Martti Ervasti, yhteiskuntatieteiden opiskelija Anna Funck, VTK, putkiasentaja Aki Haapanen, kokki, pääluottamusmies Sasu Haapanen, ompelija, eläkeläinen Merja Hakanen, varhaiskasvatuksen opettaja, auto- ja kuljetustekniikan insinööri Aleksi Hakkarainen, ompelija, eläkeläinen Eila Hannula, opettaja, yrittäjä Hersi Muhiadin, johtava sosiaalityöntekijä, eläkeläinen Raili Hietanen (sit.), kätilö, eläkeläinen Mirja Hovirinta, teknikko, eläkeläinen Tauno Hovirinta, valtiotieteiden maisteri, toimittaja Teemu Huotari, tilausvälittäjä Noora Hännikkälä, tuotekehityspäällikkö Juha Issakainen, valokuvaaja, KTM Pia Jalkanen, asiakaspalvelija, opiskelija Joonas Jormalainen, opiskelija Jenni Jäntti, DI, laiva-, sähkö-, kone-, tuotantoinsinööri Leena Kaunislahti, FM, kulttuurituottaja Sara Koiranen, neuropsykiatrinen valmentaja, ohjaaja Lauri Kouki, ylilääkäri Jukka Kärkkäinen, ruokapalvelutyöntekijä, laitosapulainen Juha Laaksonen, opiskelija Branko Lampi,tarkastaja, yksinyrittäjä Isko Laurell, opiskelija Antti Lehtinen,työsuojeluvaltuutettu Mara Lehtonen, opiskelija Ciia Lehtovirta, Diana Lempinen, opettaja, oppikirjailija Jaakko Lindfors, työnjohtaja Laura Lindholm, toiminnanjohtaja Jonna Lindroos,filosofian tohtori, kulttuurintutkija Tom Linkinen, teknikko, eläkeläinen Alpo Lähteenmäki, yrittäjä Sari Lähteenmäki, teatteripedagogi (AMK) Juuso-Matias Maijanen, FM, opetusministerin erityisavustaja Anna Mäkipää, elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Katja Niemi, etuuskäsittelijä, eläkeläinen Rauni Niinimäki, restonomi (AMK), VTM Liisa Norontaus, tutkija, eläkeläinen Jukka Oksa, kulttuurituottaja, VTM Riikka Oksanen, rakennusmies, luottamusmies Ossi Pasanen, KM, järjestöjohtaja Nina Pietikäinen, valtiotieteiden ylioppilas Juho Pylvänäinen (sit.), pysyvä asiantuntija SLL, kouluttaja Eva-Lisa Raekallio, ohjelmoija Pekka Rantala, kulttuurituottaja, järjestötyöntekijä Enni Rasimus, opettaja, eläkeläinen Pekka Rautee, erityisavustaja Max Rauvola,raudoittaja, työsuojeluvaltuutettu Markku Rintala, ravintolatyöntekijä Taimi Räsänen, kokemusasiantuntija Veli-Matti Saajala, varhaiskasvatuksen opettaja Heidi Salminen, metsätalousinsinööri, teologian ylioppilas Olli Salo, kouluttaja, eläkeläinen Maisa Saloniemi, vs. varhaiskasvatuksen erityisopettaja, FM Elina Sandelin, hum.kand., kirjastoavustaja Ari-Pekka Savén, järjestötyöntekijä, opiskelija Minna Sumelius, opiskelija Niko Suojama, työmies Jari Suominen, opiskelija, kassamyyjä Siiri Tikkanen, ympäristösuunnittelija (AMK), puutarhuri Jukka Timonen, muotoilija, (AMK) Joel Törrönen, luokanopettaja Mervi Uusitalo-Heikkinen, pääluottamusmies, fysioterapeutti Lennu Yläneva, kansanedustaja Johannes Yrttiaho, käsityöläinen, kuvataiteilija Kia Windqvist ja opetusalan ja työllistämisen asiantuntija Erto Örnberg.