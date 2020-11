Lehtikuva/Joe Raedle

Media: Trump aikoo julistautua ennenaikaisesti voittajaksi jo vaali-iltana, jos on johdossa – Trump kiistää

FBI tutkii väitteitä, joiden mukaan Trumpia tukevat moottoripyöräilijät häiritsivät Bidenin vaalibussia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut lähipiirissään oleville ihmisille aikovansa julistautua tiistain presidentinvaalien voittajaksi jo vaali-iltana, jos alustavat tulokset näyttävät hänen olevan johdossa, vaikka kaikkia ääniä ei olisi vielä laskettu. Asiasta kertoo verkkolehti Axios.

Axios pohjaa tietonsa kolmeen nimettömänä pysytelleeseen lähteeseen, jotka ovat kuulleet presidentin yksityisiä kommentteja. Trumpin liittolaiset uskovat, että presidentti julistautuu voittajaksi, jos hän näyttää vaali-illan aikana saavansa taaksensa Ohion, Floridan, Pohjois-Carolinan, Texasin, Iowan, Arizonan ja Georgian osavaltiot. Muun muassa näissä osavaltioissa presidenttikisa on tiukka.

Presidentti on kiistänyt väitteet ja kutsui Axiosin juttua perättömäksi, kertoo Guardian. Sen sijaan Trump kertoi valmistautuvansa taistelemaan vaalituloksesta oikeusteitse.

– Minusta on kauhea juttu, ettemme voi tietää vaalitulosta vaali-iltana. Me etenemme jo samana iltana, heti kun vaalit ovat ohi, me etenemme asianajajien kanssa, Trump kommentoi toimittajille.

Trumpin vastaehdokas Joe Biden taas kommentoi asiaa Hill -lehden mukaan sanomalla, ettei Trump tule varastamaan vaaleja.

Biden ja Trump kampanjoivat viikonloppuna Pennsylvaniassa, joka on yksi vaa’ankieliosavaltioista.

Biden järjestää kampanjatilaisuuksia Pennsylvaniassa sekä sunnuntaina että maanantaina, mikä on selvä merkki osavaltion merkityksestä. Viime vaaleissa Trump voitti Pennsylvaniassa, vaikkakin hyvin ohuella marginaalilla.

Postiäänistä odotetaan lihavaa riitaa



Trump on kertonut vastustavansa korkeimman oikeuden päätöstä, jonka mukaan postitse annetut äänet voidaan laskea, vaikka ne eivät olisikaan saapuneet perille vaalipäivään mennessä. Presidentti on myös toistuvasti kyseenalaistanut postiäänestyksen luotettavuutta ja syyttänyt sitä vaalivilpin mahdollistamisesta. Mitään todisteita postiäänestyksen käytöstä vilppiin ei ole esitetty.

Pandemian vuoksi postiäänten määrän arvioidaan olevan edellisvaaleja suurempi. Demokraattiäänestäjien on arvioitu suosivan postiäänestystä ja republikaanien vaalipäivänä paikan päällä äänestämistä.

Tilanteen on pelätty johtavan siihen, että Trumpin kampanja väittää vaalipäivän jälkeen laskettuja postiääniä vilpillisiksi ja kieltäytyy tunnustamasta vaalitulosta, jos alustavat luvut puoltavat Trumpin voittoa ja kääntyvät demokraattiedustaja Joe Bidenin voitoksi vasta postiäänten laskemisen myötä.

Yhdysvaltain presidentinvaalit pidetään huomenna tiistaina 3. marraskuuta. Vaalipäivä loppuu Suomen aikaa keskiviikkoaamuna.

Trumpin kannattajat häiriköivät Bidenin vaalibussia



Vaalipäivän lähestyessä on ilmennyt myös muita häiriöitä. Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI tutkii väitteitä, joiden mukaan Trumpin kannattajat olisivat häiriköineet Bidenin vaalibussia viime viikolla Texasissa.

Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Bidenin kampanjan mukaan Trumpin tukilippuja kantaneet moottoripyöräilijät olisivat yrittäneet hidastaa Bidenin kampanjabussin kulkua tukkimalla tietä ja jopa yrittäneet ajaa sen pois tieltä.

Trump tviittasi videon tapauksesta saatesanoilla ”Rakastan Texasia”. Trumpin mukaan moottoripyöräilijät yrittivät vain ”suojella bussia”.

Bidenin mukaan maassa ei koskaan ole ollut presidenttiä, jonka mukaan tällainen toiminta olisi ”hyvä asia”.

Bidenin kampanjan edustaja Symone Sanders taas kuvasi presidentin tviittiä vaaralliseksi ja vastuuttomaksi.

– Tämä ei ole toimintaa, jota meidän pitäisi hyväksyä johtajiltamme. Mahtavan maamme kansalaisilla on nyt mahdollisuus muuttaa suuntaa. Äänestäkää hänet ulos, Sanders kirjoitti Twitterissä.

New York Timesin mukaan Bidenin kampanja perui välikohtauksen jälkeen kaksi vaalitilaisuutta.