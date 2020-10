IPS/Ignatius Banda

Zimbabwen Bulawayo on vesikriisissä

Vesikatkot voivat venyä jopa kuukausien mittaisiksi.

Zimbabwelaisen Bulawayon kaupungin esikaupunkialueiden omakotitalojen pihoille asennetut vesitankit ovat todisteita vuosikausia kestäneestä vesikriisistä, joka ei säästä ketään. Jotkut kaupunginosat ovat jääneet kuukausiksi vaille juoksevaa vettä.

Vesitankkeja kutsutaan valmistajansa mukaan Jojo-tankeiksi. Suurimmat niistä vetävät 10 000 litraa ja ne ovat saavuttaneet eräänlaisen statussymbolin arvon.

Jojo-tankit ovat Philemon Hadeben kaltaisten kaupunkilaisten vastaus vesikriisiin. He ovat epätoivoisia ja heillä on varaa.

– Nyt on kyse selviytymisestä. Lapsitaloudessa ei voi elää viikkoja ilman vettä, siksi ostin tuon jutun, Hadebe sanoo osoittaen 2 500 litran vesisäiliötä pihallaan.

Tankkeja on perinteisesti käytetty sadeveden keräämiseen sekä pohjaveden säilömiseen, mutta koronapandemian uuden normaalin oloissa käyttö on muuttunut.

– Annan veden juosta hanasta säiliöön silloin kun sitä tulee. Siitä on ollut iso apu, kun hanoista sitten ei valu mitään päiviin tai jopa viikkoihin, Hadebe selittää.

Häntä ei huoleta valutuksesta koituva vesilasku.

– Nämä ovat epätoivoisia aikoja.

Vain varakkailla on varaa



Hadebe ei ole laskuhuolettomuudessaan yksin. Bulawayon kaupunki valittaa, että asukkaiden haluttomuus maksaa vesilaskujaan on rampauttanut vesilaitosta.

Vesitankkikauppa käy, mutta vain varakkailla on varaa säiliöihin. 10 000 litran tankki maksaa lähes 1 000 euroa ja 2 500 litran säiliöstäkin joutuu pulittamaan 250 euroa.

Jojo-tankit ovat kuitenkin ratkaisu, joka vain pahentaa perusongelmaa. Veden varastointi on nimittäin johtanut vedenkulutuksen kasvuun. Edes liiallisesta vedenkulutuksesta langetetut sakot eivät ole estäneet Hadeben kaltaisia asukkaita täyttämästä säiliöitään.

Jotkut asukkaat ovat kairanneet kotipihalleen porakaivoja, joiden vettä myyvät. Toiminta on täysin sääntelemätöntä.

Ne kaupunkilaiset, joilla ei ole varaa suuriin säiliöihin, käyttävät mitä tahansa käsillä olevaa, kuten kahden litran muovipulloja. Sitten kun nekin loppuvat, he turvautuvat suojaamattomiin vesilähteisiin. Kaupungin terveysviranomaisten mukaan se on johtanut nousupiikkiin lavantaudin ja punataudin kaltaisissa vesien välityksellä leviävissä sairauksissa sekä ripulissa.

Ihmisen aikaansaama kriisi



Kaupunkilaiset sanovat, ettei kaupunki ole tehnyt tarpeeksi vuosikymmeniä vaivanneen vesiongelman ratkaisemiseksi. Viranomaiset syyttävät vesipulaa koko joukosta tekijöitä, kuten veden vähyys syöttöaltaissa, ennen vuoden 1980 itsenäistymistä asennetun infrastruktuurin hajoaminen ja jatkuvat sähkökatkokset.

Bulawayon pormestari Solomon Mguni on syyttänyt kriisistä infrastruktuurin vandalisointia, joka on keskeyttänyt vedenpumppauksen.

– Vesikriisi on ihmisen aikaansaannosta, Bulawayon edistyksellisen asukasyhdistyksen koordinaattori Emmanuel Ndlovu sanoo.

– Bulawayolla on aina ollut veden kanssa ongelmia, joihin kaupunginvaltuusto on reagoinut vaisusti. Joka vuosi kaupunki syöksyy kriisiin. Mutta nykyinen on pahin kaikista, Ndlovu toteaa.

– Vesiresursseihin ei ole panostettu riittävästi, vaikka vesilaskut ovat Bulawayon kaupungin lypsylehmä, Ndlovu syyttää.

Zimbabwen meteorologinen laitos on ennustanut tälle talvikaudelle tavallista runsaampia sateita. Ne tarjoaisivat lievitystä kuivana kärvistelevälle kaupungille. Jojo-tankkikauppiaille se ei tosin olisi hyvä uutinen.

