Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojen päätyminen kiristäjälle koskettaa jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä. Pelkona on itsestä tai muista vastaanotolla kerrottujen yksityisten asioiden muuttuminen julkisiksi sekä mahdollisuus henkilötunnuksen avulla kaapata identiteetti.

Epävarmuus on varmasti kamalimpia asioita uhreille. Kiristäjä oli kiristänyt ensin Vastaamoa asiakkaiden siitä tietämättä. Kiristyksen siirryttyä asiakkaisiin heiltä on yhä puuttunut itseltään tieto, mitä tietoa heistä on vuotanut. Ilta-Sanomien mukaan Vastaamon toimitusjohtaja ja omistaja pimitti tiedon murrosta muiltakin yli puolentoista vuoden ajan, myös eläkevaroilla pelaavalta pääomasijoittajalta, joka osti yrityksen osake-enemmistön.

Vastaamon asioista käydään varmasti vielä pitkään oikeutta ja pelkona on, että kiristäjä ei selviä ainakaan pian. Nyt on autettava uhreja kaikin tavoin ja estettävä vastaavat tapahtumat jatkossa.

Julkisuudessa on epäilty, että Vastaamon järjestelmiin murtautuminen olisi ollut helppoa. Varmaa on, että terveysbisneksessä on iso määrä B-luokan tietojärjestelmillä toimivia yhtiöitä, joita ei juuri valvota, vaan luotetaan yritysten toimivan oikein.

Täysin murtovarmaa järjestelmää ei voida rakentaa, mutta jokaisen on voitava luottaa, että sai palvelua sitten yksityiseltä tai julkiselta taholta, on käytössä parhaat järjestelmät, jotka tekevät murtautumisen kannattamattomaksi.

ILMOITUS

Terveyspalvelut sopivat muutenkin huonosti voitonteon kohteeksi. Kun pääministeri vaati yrityksiltä vastuuta, häntä syytettiin luokkasodan lietsomisesta. Muidenkin kuin vasemmiston ja Wahlroosin olisi kuitenkin myönnettävä tosiasiat – lait on säädettävät siltä pohjalta, että tuottoa hakevien yhtiöiden pitää olettaa alistavan kaikki muut asiat voitontavoittelulle. Aina joku hakee kilpailuetua tai suurempaa tuottoa toimimalla väärin.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton 1. varapuheenjohtaja ja kansanedustaja.