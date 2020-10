Jarmo Lintunen

Turvallinen ja toimiva, 8 300 vammaiselle ja vanhukselle suunnattu kuljetuspalvelujärjestelmä on päätetty ajaa alas Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella, Lohjalla, Vihdissä, Karkkilassa, Raaseporissa, Inkoossa, Siuntiossa ja Hangossa.

Syiksi on annettu taksien saatavuuden turvaaminen, turvallisuus, sujuvuus sekä säästö. Uusi Espoon johdolla rakennettu järjestelmä, Länsi-Uudenmaan Kulkukeskus, aloittaa toimintansa vaiheittain joulu-tammikuussa. Vastuu kuljetuspalveluiden käyttäjien turvallisuudesta ja palvelun saatavuudesta kuitenkin säilyy kunnalla, vaikka palvelu ulkoistetaan Länsi-Uudenmaan Kulkukeskukselle.

Miten autojen saatavuus voi parantua, kun edellytykset siihen heikentyvät?

Autoilijoille tarjousasiakirjoissa määrätty hintataso ennen vaadittuja alennusprosentteja on kannattavuusrajan alapuolella. Tulonmuodostukselle tärkeät palvelu-, avustus-, ja hidasajolisät on poistettu. Autoilla, jotka huolehtivat kyydeistä klo 23–06, viikonloppuisin ja pyhinä, ei ole päivystysvelvollisuutta. Kyytejä on vastaanotettava ainoastaan Kulkukeskus-sovelluksen ollessa aktivoituna. Aktivointi on vapaaehtoista. Sovellus jäänee usein aktivoimatta.

Millä tavalla palvelun turvallisuus ja sujuvuus käyttäjälle paranee käytännössä?

Matkakortti poistetaan, eikä Kulkukeskus korvaa jälkikäteen muiden palveluntarjoajien autoilla tehtyjä matkoja tilanteissa, joissa autoja ei ollut saatavilla tai tilausjärjestelmä kaatui. Käyttäjä, joka ei kykene liikkumaan itsenäisesti, joutuu tilaamaan avustajan yksinkertaisiinkin toimenpiteisiin kuten kirjeen postittamiseen. Kuljettaja ei asiointipysähdyksen aikana enää avusta. Jos asiointiin esimerkiksi jonojen takia kuluu yli 10 minuuttia, menettää asiakas yhden harvoista matkoistaan. Jatkossa kuljetuksia saa ajaa A2-tason kielitaidolla. Sillä ei kykene ottamaan vastaan ajo-ohjeita, eikä kommunikoimaan puhevammaisen kanssa.

Mistä säästöt tulevat? Lyhytaikaisia säästöjä on uudistuksessa saatu pienentämällä autoilijoiden korvauksia sekä tekemällä käyttäjälle hankala ja turvaton kuljetuspalvelu, jonka käyttöä tullaan karttamaan.

Mikä on kuljetuspalvelu-uudistuksen todellinen hinta? Hyödyntämällä nykyistä järjestelmää ja myöntämällä käyttäjille oikeus vakiotaksiin saataisiin turvallinen ja sujuva kuljetuspalvelu. Välityskustannukset pienenisivät, ja taksien saatavuus haja-asutusalueilla olisi taattu.

Mia Lohman

vaikeasti näkövammaisen kuljetuspalvelukäyttäjän omainen

Jari Hindström

taksiyrittäjä, JH Taksi

Jukka Ekman

puheenjohtaja, Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri ry

Mika Välimaa

lakimies, Kynnys ry

Sari Laiho

toiminnanjohtaja, Uudenmaan CP-yhdistys ry, Nylands CP-förening rf