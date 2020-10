All Over Press/Cath Ivill

Mesut Özilistä tuskin tulee enää Arsenalin hyökkäyspelin tahdittajaa.

Joidenkin mielestä on hämmentävää, että Arsenalin kautta aikain kovapalkkaisin pelaaja Mesut Özil ei ole pelannut puoleen vuoteen minuuttiakaan seurassaan. Eriskummallisemmaksi tilanteen tekee se, ettei Mikel Arteta valinnut 32-vuotiasta hyökkäävää keskikenttäpelaajaa lainkaan 25 pelaajan liigamiehistöön syyskierrokselle. Mutta miksi?

Kahdeksatta kautta Lontoossa pelaava Özil kuittaa 350 000 punnan viikkopalkkaansa mitä ilmeisimmin ilman vaaraa pelaamisesta ainakaan Arsenalissa ennen sopimuksensa umpeutumista. Instagramissa tekemänsä ulostulon mukaan hän on ymmärrettävästi tyytymätön Artetan päätökseen. Kamppailu ei taida kantaa hedelmää, koska kaikki tilastot kertovat Arsenalilla menneen paremmin Özilin jouduttua koirankoppiin.

Viime kaudella Arsenalin voittoprosentti oli 45 Özilin ollessa aloituskokoonpanon ulkopuolella ja vain 28 % tämän ollessa siellä. Saksalaistaiturin syötötkään eivät löytäneet entiseen tapaan omia. Superkaudella 2015–2016 Özil antoi 15 maaliin johtanutta syöttöä, kun viime kaudella näin kävi vain kahdesti. Vertailukautena Özil pelasi tuplaminuutit viime vuoteen verrattuna, mutta alamäki on silti hurja.

Tarkastellessa syöttöjen laatua ja niiden suuntia Özil vaikutti viime kaudella taantuneen kovasti, hänen jakaessa palloa lähinnä kohti omaa puolustuslinjaa. Arteta ei ole antanut Özilille mahdollisuutta pitkään aikaan, mutta näiden tietojen valossa hänen sivuuttamisensa on ymmärrettävää. Arsenaliin tuli lisäksi 50 miljoonalla Thomas Partey Atletico Madridista, joten keskikaistalla Özilin elintila kapeni entisestään.

Muut Arsenalin pelaajat olivat muuten valmiita korona-ajan palkanleikkauksiin, jotka eivät Özilille sopineet. Seura saneerasi jopa maskottinsa Gunnersauruksen pois palkkalistoilta, joskin juuri Özil lupasi maksaa tämän palkan niin kauan kuin on seurassa. Özil harrastaa hyväntekeväisyyttä muutenkin ja lahjoitti juuri 1 400 koululaiselle Barnetin alueella maksuttoman lounaan syysloman aikana.

Sosiaalisessa mediassa Özil vihjasi pelaamattomuutensa johtuvan mielipiteistään, joita Özil on esittänyt vedoten Kiinassa vainotun uiguurivähemmistön puolesta. ”Kostoksi” niistä Özil muuten poistettiin useammastakin futiskonsolipelistä Kiinassa. Hänet tunnetaan myös Turkin itsevaltaisen johtajan Recep Tayyip Erdoğanin pitkäaikaisena kannattajana. Erdoğan oli jopa Özilin bestman tämän häissä.

Maajoukkuepelit jo hyvän aikaa sitten taakse jättäneestä Özilistä tuskin tulee enää Arsenalin hyökkäyspelin tahdittajaa. Jotain Emiratesilla kuitenkin kannattaisi tehdä, koska sarjataulukon puolivälissä killuva Arsenal on tehnyt vain kahdeksan maalia ensimmäisen kuuden pelin aikana.

Vakiorivillä on syytä huomata, että Liverpool on saamassa voittamisen juonesta kiinni. Liigapeli Sheffieldia vastaan kääntyi lopulta voitoksi. Vaikka maailman parhaana puolustajana pidetty puolustaja Virgil van Dijk on poissa, ja tiistain europeli tuo mukanaan rasituksensa, lähdetään varmasta ykkösestä.

Kohde kolmetoista on Ykkösliigan ottelu MK Dons – AFC Wimbledon. ”Uusi” ja ”vanha” Wimbledon ovat kohdanneet reilut kymmenen kertaa väännön ollessa aina kiivasta, kun kyseessä on tietyllä tapaa yhden ja saman seuran ottelusta. Kummatkin säilyivät viime kaudella niukasti sarjassa, ja nytkin edessä on sama taisto. Virityksen takia uskotaan kolmeen pisteeseen, jonka saaja voi olla kumpi tahansa.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 31.10 klo 16.58. Yhden täysosuman tullessa sille jaetaan miljoonan euron juhlapotti, muuten 13 oikein saa 250 000 euroa. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1, 2(X), 1(X), 1, 1(2), 1(2), 1, 1, 2(X), 2, 2, 1(2).