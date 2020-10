Lehtikuva/Jussi Nukari

THL:n Salminen: Talven aikana kannattaa harkita kahdesti suurten perhejuhlien järjestämistä.

Koronavirustartuntojen kasvu näyttää Suomessa taittuneen, kertoivat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) viikoittaisessa tilannearviossaan.

Uusien tautitapausten ilmaantuvuus, testattujen näytteiden määrä ja positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat pysyneet valtakunnallisesti jokseenkin samalla tasolla pari viikkoa.

Tilanteen pysyvyyteen ei kuitenkaan voi tuudittautua, huomautti THL:n johtaja Mika Salminen tiedotustilaisuudessa torstaina.

– Nyt kannattaa jatkaa niitä toimia, joita on eri alueilla tehty, jotta pystytään tämä tilanne hyvänä säilyttämään, Salminen sanoi.

Tänään uusia koronatartuntoja on raportoitu 188. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 622 uutta tartuntaa, mikä on 219 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

ILMOITUS

Tartunnanlähteet tiedossa aiempaa paremmin

Yhä useamman tapauksen tartunnanlähde saatiin viime viikolla selvitettyä. Uusien tartuntojen tartunnanlähde jäi epäselväksi noin 35–40 prosentissa tartunnoista. Tartunnoista, joista lähde saatiin selville, 60 prosenttia tapahtui perhepiirissä ja 15 prosenttia yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa, kuten juhlissa ja ystävien tapaamisissa.

Harrastuksiin jäljitettiin noin 10 prosenttia tartunnoista, samoin työpaikoille. Oppilaitos tai päiväkoti yhdistettiin tartunnanlähteeksi vain pienessä osassa tartuntoja.

Salminen suhtautui varauksella suuriin perhekokoontumisiin vastatessaan mediakysymykseen siitä, voiko jossain vaiheessa tulla tarve suositella tapaamisten välttämistä perheen sisällä.

– Tulevan talven aikana on paikallaan miettiä kahdesti suurten perhejuhlien järjestämistä, joissa monta ihmistä tapaa, Salminen sanoi.

– Se on erityisen ikävää, kun mennään kohti juhlakautta. Tässä täytyy olla kekseliäs ja löytää muita tapoja olla yhdessä kuin suuret sukukokoontumiset.

Varsinaista suositusta asiasta ei kuitenkaan ole.

Tartunnanjäljitystyö on sujuvoitunut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Viime viikolla enää alle puolet alueen tartunnoista jäi tartunnanlähteeltään epäselviksi, tilannearviossa kerrotaan. Pahimmillaan Husin alueella jopa yli 80 prosenttia tartunnoista jäi lähteeltään epäselväksi syyskuun puolivälin aikoihin.

Salminen kertoi tilaisuudessa myös, että Koronavilkku-mobiilisovelluksen on ladannut jo 2,5 miljoonaa suomalaista.

Salminen: Ei syytä eristäytyä kotiin

Yhteensä Suomessa on raportoitu viime keväästä lähtien 15 566 tartuntaa. Parantuneita arvioidaan olevan noin 11 300.

Tartuntoja todetaan valtakunnallisesti edelleen eniten nuoremmissa ikäluokissa ja nuorilla aikuisilla.

Vanhempien ikäluokkien osuus tartunnan saaneista on kuitenkin hieman kasvanut viime viikkojen aikana. Yli 60-vuotiaiden osuus todetuista tartunnoista oli viime viikolla noin 10 prosenttia. Yli 70-vuotiaiden osuus oli joitakin prosentteja.

– Varovaisuuteen on syytä, mutta ei tämä tarkoita sitä, että pitäisi jotenkin eristäytyä kotiinsa, Salminen sanoi.

Salminen arvioi, että alkusyksystä nuorempien ikäluokkien isompaan osuuteen vaikutti koulujen toiminnan alkaminen, johon liittyi tartuntariskejä kasvattanutta yhdessäoloa. Myös myöhään aukiolevien ravintoloiden rajoituksilla on Salmisen arvion mukaan voinut olla vaikutusta.

Viime viikolla suoraan ravintoloihin liittyviä tartuntoja raportoitiin selvästi vähemmän kuin aiemmin.

STM:n strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan sairaalapotilaiden määrä on melko vakaa, mutta pientä nousua on tapahtunut.

Tehohoitopotilaiden määrässä nousua on vähemmän kuin tartuntojen määrä voisi antaa olettaa. Tehohoitopotilaiden keski-ikä on sama kuin viime keväänä eli hieman alle 60 vuotta.

Alueelliset toimet olennaisia

Epidemiatilanteelle on STM:n ja THL:n mukaan tällä hetkellä ominaista se, että alueellisesti tilanteet voivat muuttua nopeasti.

Alueelliset, oikea-aikaiset ja riittävän kattavat toimet ovat STM:n ja THL:n mukaan epidemian torjunnan näkökulmasta olennaisia. Epidemiatilanteen kasvu voi rauhoittua nopeastikin, kun alueellisia ja paikallisia suosituksia ja rajoituksia otetaan käyttöön ja tartunnanjäljityksessä onnistutaan hyvin, tilannearviossa painotetaan.

Esimerkiksi Vaasassa tautitilanne on saatu laantumaan. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri puolestaan on palannut kiihtymisvaiheesta takaisin perustasolle.

Epidemiatilanne luokitellaan alueiden omien kokonaisarvioiden mukaan perustasolle, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Suurin osa sairaanhoitopiireistä on perustasolla.

Vaasan sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä leviämisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa ovat Hus sekä Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit.

Myös Ahvenanmaa on oman ilmoituksensa mukaan kiihtymisvaiheessa, mutta THL:n arvion mukaan alue on kuitenkin perustasolla.

Euroopan tasolla Suomen tilanne hyvä

Euroopan maista tartuntojen ilmaantuvuus on noussut paitsi suurissa maissa, kuten Ranskassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa, myös sellaisissa maissa, joissa keväällä ei isoa epidemiaa nähty, Mika Salminen kertoi. Tartunnat nousevat nyt kovaa vauhtia esimerkiksi Tshekissä, Unkarissa ja Belgiassa.

Osaltaan suuria tartuntalukuja selittää lisääntynyt testaus. Tartuntojen määrää ovat lisänneet myös vuodenaika ja ihmisten kontaktien lisääntyminen, Salminen sanoi.

Salminen arveli, että Suomen verrattain hyvää tilannetta on auttanut se, että lähtötilanne oli kesän jälkeen lähes koko muuta Eurooppaa parempi. Hän antoi painoarvoa myös sille, miten hyvin suomalaiset noudattavat ohjeita ja suosituksia.

Suomessa myös testaus on STM:n Pasi Pohjolan mukaan eurooppalaisittain varsin korkealla tasolla.

Teoreettinen testauskapasiteetti on tavoitteen mukaisesti ollut syyskuusta lähtien yli 20 000 näytettä päivässä, Pohjola kertoi. Elo-syyskuussa toteutettujen testien määrät olivat 10 000–18 000 näytettä päivässä.

Myös tavoitteeseen siitä, että yhteydenotosta pääsisi testiin ja saisi tuloksen kahden vuorokauden sisällä, on Pohjolan mukaan päästy kattavasti.