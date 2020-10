Lehtikuva/Markku Ulander

STTK:n kysely: Nuorille tärkeintä työssä on palkka

Lähes kolmannes vastanneista nuorista koki koronan vaikuttaneen kielteisesti työ- tai opiskelutilanteeseensa.

STTK:n Aula Researchilla teettämän kyselyn mukaan työssä nuorille kaikkein tärkeintä on hyvä palkka (63 %). Toiseksi tärkein asia ovat hyvät työkaverit (61 %) ja vasta kolmantena työn sisältö (55 %). Myös työpaikan pysyvyys koettiin tärkeäksi (42 %).

– Tulokset kuvaavat, että töissä käydään, jotta tullaan toimeen. Tämä on arkirealismia myös nuorilla. Koronan varjossa epävarmuuden ja pirstaleisuuden kokemus vain korostuu, koska työttömyys on lisääntynyt ja moni jäi esimerkiksi ilman kesätyöpaikkaa. Näillä on suora vaikutus nuoren toimeentuloon, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi.

Elo-syyskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yli kaksi tuhatta 15–29-vuotiasta nuorta. Aiheina olivat opiskelu, työ, toimeentulo ja koronakriisin vaikutukset elämän eri osa-alueisiin.

Työ tuotti eniten iloa elämässä vain kuudelle prosentille vastaajista.

– Nuorten arvostuksissa työ tulee vasta oman terveyden, ystävien ja läheisten, opintojen ja harrastusten jälkeen. Tämä on luonnollista, koska nuorena kerätään kokemuksia, rakennetaan omaan identiteettiä, etsitään kumppania ja omaa paikkaa maailmassa. Työ mahdollistaa parhaimmillaan muun hyvän elämän, STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Saana Simonen kuvailee.

Ohjausta työuralle liian vähän



Nuorten työelämään kiinnittyminen on korona-aikana entistä haasteellisempaa ja siksi tuen merkitys korostuu. Kyselyyn vastanneista vain puolet koki saaneensa riittävästi ohjausta ja neuvontaa opiskelupaikkaan, ammattiin, toimialaan tai uran valintaan. Heikoin tilanne oli yliopistoissa (37 %) ja paras ammatillisissa oppilaitoksissa (67 %) opiskelevilla.

– Erityisen huolestuttavaa on, että yhdeksän prosenttia vastaajista ei ollut saanut lainkaan ohjausta, Simonen taustoittaa.

Vastaajien keskuudessa työttömyys koettiin isoimmaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi (19 %). 47 prosenttia oli huolestunut tai erittäin huolestunut läheistensä toimeentulosta tai hyvinvoinnista. Antti Palolan mielestä tulokset osoittavat, että nuoret kannattelevat suuria murheita harteillaan.

– Tuloksista voi lukea, miten vastuullisesti suomalaiset nuoret maailmaan suhtautuvat. He peilaavat maailman ja yhteiskunnan tilannetta ja yrittävät löytää oman polun elämässä. Päättäjien ja työelämässä olevien aikuisten tehtävä on tasoittaa tätä tietä. Nuorten luottamusta tulevaisuuteen pitää vahvistaa pandemiasta ja työttömyydestä huolimatta.

Palola painottaa, että on välttämätöntä hoitaa nuorisotyöttömyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Se tapahtuu parhaiten panostamalla koulutukseen ja nuorten työelämävalmiuksiin.

– Näin tasaamme henkistä kuormaa, joka nuorilla väistämättä yleisen epävarmuuden keskellä on.