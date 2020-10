Lehtikuva/Jean-Francois Monier

Venäjälle maskipakko, Merkel yrittää pelastaa saksalaisten joulun, Ranskassa harkitaan ulkonaliikkumiskiellon laajentamista.

Venäjällä 346 ihmistä on kuollut koronavirukseen liittyen vuorokauden aikana, kertoo uutistoimisto Tass. Määrä on suurin tähänastinen yhden päivän aikana raportoitu. Edellisen vuorokauden aikana kuolemantapauksia kirjattiin 320.

Tähän mennessä kuolemantapauksia on yhteensä todettu Venäjällä noin 27 000, eli noin 18,5 sataatuhatta asukasta kohden.

Viruksen leviämisen hillitsemiseksi Venäjällä astui eilen voimaan maanlaajuinen maskipakko joillakin yleisillä paikoilla ja yli 50 ihmisen kokoontumisissa, kertoo Interfax. Ravintolat joutuvat sulkemaan ovensa kello iltayhdeksästä aamukuuteen.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on jäänyt karanteeniin altistuttuaan koronatartunnalle. Ulkoministeriön mukaan 70-vuotias ministeri voi hyvin, mutta jää eristyksiin, koska oli tavannut henkilön, jolla myöhemmin todettiin tartunta.

Ministeriön tiedottaja Maria Zaharovan mukaan Lavrovin vierailut ja tapaamiset siirretään myöhemmäksi.

ILMOITUS

Bild: Merkel haluaa Saksaan tiukat koronarajoitukset marraskuuksi

Saksassa liittokansleri Angela Merkelin hallitus aikoo ehdottaa tiukkoja lisärajoituksia ensi viikon puolivälistä alkaen koronaviruksen leviämisen estämiseksi, kertoo Bild-lehti. Kiinni menisivät muun muassa baarit, ravintolat, kuntosalit ja teatterit. Koulut ja päiväkodit sen sijaan jatkaisivat toimintaansa.

Kansalaisia kehotettaisiin tapaamaan kodin ulkopuolella korkeintaan yhden toisen talouden jäseniä, ja sukulaisvierailut olisi syytä jättää väliin. Toimien tavoitteena on painaa tartuntaluvut marraskuun aikana niin alas, ettei laajoja rajoituksia enää tarvittaisi jouluna.

Merkel tapaa iltapäivällä osavaltioiden pääministerit sopiakseen koronarajoituksista. Saksassa osavaltioilla on valta päättää rajoituksista alueillaan, ja jotkut pääministerit eivät ole valmiita niin tiukkoihin toimiin kuin Merkel haluaisi.

Toisaalta esimerkiksi eteläisessä Baijerin osavaltiossa on jo joillakin alueilla voimassa koronasulku, jossa koulut ja päiväkodit on suljettu eikä kotoaan saa poistua kuin perustellusta syystä.

Saksan päivittäiset uudet koronatartuntaluvut ovat nousseet yli 10 000:een. Talousministeri Peter Altmaier on kuitenkin varoittanut, että loppuviikosta uusia tartuntoja kirjataan vuorokaudessa jo yli 20 000.

Saksan tilanne on toistaiseksi vielä paljon parempi kuin Ranskassa, missä päivittäisten uusien tartuntojen määrä käväisi viikonloppuna jo yli 50 000:ssa ja tehohoidossa olevien määrä on kasvanut huomattavasti. Presidentti Emmanuel Macronin odotetaan ilmoittavan uusista rajoitustoimista tv-puheessaan tänä iltana.

Ranska valmistautuu entistä ankarampiin koronarajoituksiin



Ranskan hallitus varoitti tiistaina, että maassa joudutaan tiukentamaan koronarajoituksia tartuntamäärien saamiseksi hallintaan. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä pitää tv-puhe uusista toimista keskiviikkoiltana.

– Meidän on varauduttava vaikeisiin päätöksiin, sanoi sisäministeri Gerald Darmanin radiokanava France Interille.

Terveysviranomaisten mukaan monet sairaalat saattavat lähipäivinä joutua kapasiteettinsa ylärajoille.

Ranskan hallitus on ollut vastahakoinen ottamaan käyttöön uusia liikkumisrajoituksia, jotka runtelisivat maan taloutta entistä pahemmin. Maahan on määrätty laajoille alueille ulkonaliikkumiskielto iltayhdeksän ja aamukuuden välille.

Tiedotusvälineiden mukaan Macron ja hallitus harkitsevat nyt kiellon laajentamista niin, että se alkaisi arkisin jo iltaseitsemältä. Viikonlopuiksi harkitaan täyskieltoa. Esillä on myös rajoitusten tiukentaminen paikallisesti pahimmilla tartunta-alueilla ja koulujen ja yliopistojen syyslomien pidentäminen ensi viikonlopun yli.

Pääministeri Jean Castex tapasi tiistaina puolueiden ja ammattikeskusjärjestöjen johtajia. Hän sanoi uusien rajoitusten olevan välttämättömiä henkien pelastamiseksi.

Taudin toinen aalto on ensimmäistä pahempi



Ranskassa tilastoitiin sunnuntaina synkeä uusi ennätys, yli 52 000 uutta tartuntaa vuorokaudessa. Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu yli 34 000. Tehohoidossa oli tiistaina yli 2 900 ihmistä. Koronapotilaat täyttävät yli puolet maan tehohoitokapasiteetista.

– Tartunnat ovat ryöstäytyneet käsistä, sanoi epidemiologi Gilles Pialoux tv-kanava BFM:lle.

Hän kehotti viranomaisia tiukkoihin toimiin.

– Talous voi toipua, mutta jos tehohoito ei toimi, niin siitä ei enää elvytä.

Hallituksen koronakomitean johtaja Jean-Francois Delfraissy totesi, että taudin toinen aalto on yllättänyt asiantuntijat.

– Tästä toisesta aallosta tulee todennäköisesti pahempi kuin ensimmäisestä. Monet kansalaisistamme ei vielä ymmärrä, mitä on edessä, hän sanoi.

Skånessa ihmisiä kehotetaan välttämään julkista liikennettä ja kauppoja

Ruotsin koronatilanne pahenee, ja tartuntojen määrä kasvoi viime viikolla ennätystahtiin, 70 prosentilla verrattuna edelliseen viikkoon, kertoivat terveysviranomaiset tiistaina.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan tartuntojen määrä alle 60-vuotiaiden aikuisten joukossa kasvaa eniten. Samalla myös tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on lähtenyt kasvuun. Tegnellin mukaan kokonaistilanne ei kuitenkaan ole vielä niin paha, että koko maassa pitäisi suositella maan eri osien välisen matkustamisen lopettamista.

– Erot alueiden välillä eivät ole kovin suuria. Hyvä neuvo on edelleen välttää uusia kontakteja, koska sellaisia syntyy matkustettaessa, Tegnell sanoi.

Tartuntatilanne on vaikea maan eteläosassa, jossa Skånen lääni otti käyttöön erittäin tiukat rajoitukset.

– Meidän täytyy nyt vetää hätäjarrusta, jotta saamme tämän kehityksen pysäytettyä, sanoi läänin tartuntatautilääkäri Eva Melander.

Kaikkia Skånen läänissä asuvia tai oleskelevia kehotetaan välttämään julkista liikennettä, kaupoissa käymistä ja ihmisten tapaamista sisätiloissa tapahtuvissa vapaa-ajan toiminnoissa.

Viranomaiset suosittelevat välttämään kauppoja, ostoskeskuksia, museoita, kuntosaleja, uimahalleja, konserttisaleja, kokouksia, urheilukilpailuja ja vastaavia.

Elintarvikekaupoissa ja apteekeissa saa tarpeen vaatiessa käydä. Tiukennetut säännöt ovat voimassa 17. marraskuuta asti, mutta niiden voimassaoloa voidaan jatkaa. Uppsalan läänissä annettiin samankaltaiset suositukset viime viikolla.

Skånen koronatilanne on synkentynyt nopeasti ja tartuntamäärät ovat kasvaneet. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on vuorokauden sisällä noussut viidestä yhdeksään, viranomaiset kertoivat tiistaina. Sairaalahoidossa oli 48 ihmistä. Koronaan liittyviä kuolemia on Skånessa kirjattu 290.

Koko Ruotsissa tartuntoja on varmistettu yli 115 000, ja koronaan liittyviä kuolemantapauksia on tilastoitu yli 5 900. Tehohoidossa on 55 ihmistä.