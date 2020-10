IPS/Farid Ahmed

Maassa on valtava pula pätevistä sairaanhoitajista.

Yhdeksäntoistavuotias maalaistyttö Nila Kispotta on tullut kotiseudullaan Bangladeshin luoteisosassa kuuluisaksi opintomenestyksestään. Päivätyöläisten perheeseen syntynyt tyttö on saavuttanut sellaista, mihin kukaan hänen perheestään ja yhteisöstään ei ole ennen häntä kyennyt: hän on päässyt kolmannen asteen koulutukseen, joka pätevöittää hänet sairaanhoitajaksi ja kätilöksi.

– Hän on ylpeytemme. Kukaan meistä ei ole käynyt edes lukiota, Nilan etäinen sukulainen Gabriel Kispotta toteaa. Iäkäs Gabriel Kispotta asuu Nilan opiskelupaikkakunnalla, samoin kuin 15 muutakin sukulaisperhettä.

– Meidän yhteiskunnassamme tyttölapset kantavat köyhyyden raskaimman taakan, mutta minä jatkoin taisteluani olosuhteita vastaan. Pienikin apu voi muuttaa monen tytön elämän, Nila Kispotta sanoo.

Stipendejä vähävaraisille



Kispotta ei olisi voinut päästä kolmannen asteen koulutukseen ilman taloudellista tukea. Kolmivuotiset sairaanhoitaja- ja kätilöopinnot Moimunan sairaanhoitoinstituutissa Thakurgaonissa maksavat 110 000 Bangladeshin takaa (n. 1 100 euroa). Sillä hinnalla saa koulutuksen, majoituksen, univormut ja kirjat.

Instituutti tarjoaa vähävaraisille opiskelijoille stipendejä, jotka rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla.

ILMOITUS

– Se on maan halvin instituutti, sillä sen maksut kattavat vain opetuksen juoksevat kulut, instituutin johtokunnan puheenjohtaja tri Saifullah Syed kertoo.

Ensimmäistä vuottaan opiskeleva Kispotta on kiitollinen, ettei joudu maksamaan koulutuksestaan. Saatuaan instituutista päättötodistuksen hän aikoo jatkaa opintojaan ja valmistua hoitotieteen maisteriksi.

Hyvä pohja lisäkoulutukselle



Omalla kampuksellaan sijaitseva instituutti avattiin vuoden alussa. Kampuksella on nykyaikaiset laboratoriot, kirjasto, asuntola ja suuri, vehreä urheilukenttä sekä opetussairaala, joka tarjoaa ilmaisia terveyspalveluita köyhille.

– Sairaala on erikoistunut naisiin ja lapsiin, mutta pyöritämme sitä niin kuin yleissairaalaa, sillä tänne tulee kaikenlaisia potilaita, sairaalan johtaja tri M. A. Momin selittää.

Instituutin on tarkoitus antaa opiskelijoille hyvä pohja hakeutua lisäkoulutukseen kaupungeissa.

– Maassa on valtava pula pätevistä sairaanhoitajista. Me teemme parhaamme, jotta tuottaisimme laadukkaita sairaanhoitajia ja samalla antaisimme mahdollisuuksia köyhille opiskelijoille, varsinkin maalaistytöille, instituutin rehtori Lucy Biswas sanoo.

Useimmat Nila Kispottan opiskelutovereista tulevat köyhistä oloista. Biswasin mukaan monet heistä olisivat keskeyttäneet opintonsa, jos eivät olisi saaneet taloudellista tukea.

– Opiskelijat ovat niin köyhiä, ettei heillä koronasulun aikana kodeissaan ollut varaa online-kurssien vaatimiin älypuhelimiin ja internetmaksuihin. Niinpä he palasivat asuntoloihin jatkamaan opintojaan, samalla pitäen yllä sosiaalista etäisyyttä, Biswas kertoo.

Englanninkielinen versio