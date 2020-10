All Over Press

Tansanian vaaleissa vain presidentti ja valtapuolueen ehdokkaat saavat kampanjoida vapaasti.

Tansaniassa järjestetään ensi viikolla vaalit, joiden tuloksesta ei liene suurta epäselvyyttä. Vaalijärjestelmä on sellainen, että istuva presidentti John Magufuli tulee melkoisella varmuudella voittamaan presidentinvaaleissa, vaikka hallitus ei edes turvautuisi vaalivilppiin. Hallituspuolue CCM eli Vallankumouksen puolue saanee myös enemmistön parlamentin paikoista, sillä oppositiopuolueiden kampanjointi on tehty hyvin vaikeaksi.

Oppositiopuolueita on kielletty järjestämästä vaalitilaisuuksia, ja oppositiojohtajia on vangittu, hakattu sairaalakuntoon tai yritetty murhata. Useilta sadoilta opposition ehdokkailta on evätty ehdokkuus parlamenttivaaleissa tai paikallisvaaleissa. Maan kaikki kriittiset sanomalehdet ja verkkosivut on kielletty vuoron perään. Ihmisoikeuksia ja sananvapautta puolustavien järjestöjen toimintaa on hankaloitettu lukuisilla eri asetuksilla ja määräyksillä.

Tansaniassa monet aiemmin poliittisesti aktiiviset ihmiset tuntuvatkin luovuttaneen uskonsa tämänhetkiseen poliittiseen järjestelmään.

Dar es Salaamin katukuvasta voisi uskoa, että vaaleissa on mukana vain yksi puolue, sillä CCM:n keltavihreitä vaalimainoksia on liimattu joka puolelle. Oppositiopuolueiden julisteita ei sen sijaan juuri näy – tai sitten niitä on revitty pois seinistä.

Vaalit järjestetään ensi viikon keskiviikkona, samana päivänä kun muslimit viettävät maulid-juhlaa profeetta Mohammedin syntymän muistoksi. Dar es Salaamin keskustassa katujen ylle on ripustettu lippunauhoja, joissa toivotetaan hyvää maulidia. Katuja koristavat liput ovat sattumoisin väriltään keltaisia ja vihreitä, kuten valtapuolue CCM:n vaalimainokset.

Presidentti Magufuli sai valtakautensa alussa viisi vuotta sitten paljon myönteistä julkisuutta myös maan rajojen ulkopuolella. Vastavalittu presidentti peruutti ensi töikseen Tansanian itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ja päätti, että juhliin varatut rahat tulisi käyttää sen sijaan koleraepidemian taltuttamiseen. Presidentti lähti juhlapäivänä ulos kadulle osallistumaan siivoustalkoisiin.

Magufuli leikkasi myös ministereiden määrää ja kielsi heiltä turhat ulkomaanmatkat. Hän teki yllätysvierailuja ministeriöihin ja antoi potkut virkamiehille, jotka olivat ilman syytä poissa työpaikalta.

Magufuli kitki korruptiota ja paljasti, että maassa oli vuosien ajan maksettu palkkaa tuhansille virkamiehille, joita ei ollut olemassakaan. Ylimääräisiä palkkarahoja maksettiin joka vuosi yli 20 miljoonan euron edestä.

Magufulin suosio kuitenkin hiipui sen jälkeen kun hän hyökkäsi rajusti oppositiota ja mediaa vastaan.

Vuonna 2017 pyssymiehet tulittivat oppositiojohtaja Tundu Lissua tämän kodin ulkopuolella maan hallinnollisessa pääkaupungissa Dodomassa. Lissu palasi Tansaniaan elokuussa oltuaan sitä ennen kolme vuotta sairaalahoidossa ja maanpaossa Keniassa ja Belgiassa. Lissun presidentinvaalikampanjaa on kuitenkin häiritty monin tavoin.

Kesäkuussa oppositiopuolue Chademan puheenjohtaja Freeman Mbowe puolestaan hakattiin henkihieveriin kotinsa lähellä Dodomassa. Sitä ennen hän oli ollut vangittuna neljän kuukauden ajan syytettynä maanpetoksesta ja laittoman mielenosoituksen järjestämisestä.

Magufuli kielsi poliittisten puolueiden kokoontumiset vuonna 2016, mutta se ei ole estänyt valtapuolue CCM:ää järjestämästä joukkokokouksia eri puolilla maata.

Tansanian hallitus on tehtaillut viime aikoina lukuisia uusia lakimuutoksia ja viranomaismääräyksiä, joiden nojalla toimittajia ja somenkäyttäjiä on pidätetty mielivaltaisesti. Viranomaisten reaktioiden pelossa paikalliset mediat eivät juuri raportoi vaalikampanjoista vaan kehottavat ihmisiä ainoastaan äänestämään vaaleissa.

Uusi tilastolaki kieltää järjestöjä ja tutkimuslaitoksia julkaisemasta mielipidemittauksia tai tilastotietoja, jolleivät ne ole viranomaisten etukäteen hyväksymiä. Kevään koronaepidemian aikana Tansaniassa sai julkaista ainoastaan virallisia terveysohjeita ja hallituksen nimeämien asiantuntijoiden lausuntoja koronatilanteesta. Tällä hetkellä Tansaniassa ei ole koronaa, mutta keväällä käyttöön otettu sensuuri toistuu nyt vaaliraportoinnissa.