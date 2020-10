Lehtikuva/Scott Olson

Amnesty Internationalin uusi raportti osoittaa, että Yhdysvalloissa poliisit ovat toistuvasti laiminlyöneet velvollisuutensa turvata mielenosoitusten rauhanomainen sujuminen ja suojella mielenosoittajia vastamielenosoittajien väkivallalta.

Poliisit eivät ole suojelleet riittävän hyvin mielenosoituksiin osallistuneita ihmisiä esimerkiksi aseellisten ryhmien väkivaltaiselta häirinnältä Yhdysvalloissa. Amnesty Internationalin tänään ilmestynyt Losing the Peace: US Police Failures to Protect Protestors from Violence –raportti avaa poliisitoimien puutteita kokoontumisvapauden turvaamisessa.

Yhdysvalloissa on ollut tuhansia rauhanomaisia mielenosoituksia ja vastamielenosoituksia sen jälkeen, kun poliisi tappoi George Floydin toukokuussa 2020. Vaikka valtaosa mielenosoituksista on sujunut rauhanomaisesti, on lähes 200 tapauksessa keskenään eri mieltä olevien mielenosoitusten välillä ollut väkivaltaisia yhteenottoja.

– Vaalit käyvät kiihkeänä ja kansalaisoikeusliike on kasvanut valtakunnalliseksi. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään henkensä puolesta, kun he menevät äänestämään tai osallistuvat mielenilmauksiin, sanoo Amnesty Internationalin Amerikan osaston päällikkö Erika Guevara-Rosas.

– Presidentti Trump on kehottanut kannattajiaan ‘vahtimaan’ äänestyspaikkoja ja äärioikeistolaisia aseistettuja ryhmittymiä ‘olemaan valmiina’ vaalien aikaan. Näin räjähdysherkässä tilanteessa lainvalvojien tulisi olla hälytystilassa poliittisen väkivallan estämiseksi”, Amnestyn tutkija Brian Giffey lisää.

Aseet toimivat pelotteena, joka johtaa väkivaltaan

Amnesty on dokumentoinut väkivaltaisia yhteenottoja mielenosoittajien ja vastamielenosoittajien välillä noin 75 prosentissa Yhdysvaltojen osavaltioista toukokuun ja syyskuun välillä. Noin puolessa osavaltioista Amnesty vahvisti poliisin epäonnistuneen mielenilmausten säilyttämisessä rauhallisena ja turvallisena.

Mielenosoituksissa ei ole ollut riittävästi asianmukaisesti koulutettuja poliiseja. Poliisit eivät ole erotelleet mielenosoituksia jännitteiden lievittämiseksi, puuttuneet väkivaltaisiin yhteenottoihin tai kieltäneet aseistautuneiden ryhmien ja henkilöiden osallistumista. Poliisit eivät ole tehneet eroa rauhanomaisten ja väkivaltaisesti toimineiden mielenosoittajien välille, mikä on johtanut rauhanomaisten mielenilmausten hajottamiseen yksittäisten väkivaltaisten toimijoiden takia.

Amnestyn dokumentoi yli kymmenen tapausta, joissa poliisi ei ollut paikalla tai paikalla oli liian vähän poliiseja, kun mielenosoitusten väliset jännitteet äityivät väkivaltaisiksi. Monissa tapauksissa vastakkaisen ryhmittymän kantamat tuliaseet lietsoivat väkivaltaan. Presidentti Trumpin hallinnon retoriikka ja sen harjoittama politiikka näyttävät kannustaneen aseistautuneita ryhmiä laittomiin hyökkäyksiin mielenosoituksiin.

Amnesty vaatii kokonaisvaltaista uudistusta poliisivoimiin ja niiden käytäntöihin mielenosoitusten turvaamiseksi. Amnesty vaatii myös, että paikalliset hallinnot kieltäisivät vaalien ajaksi aseet julkisista tiloista, puistoista ja äänestyspaikoilta.