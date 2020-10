Lehtikuva/Jussi Nukari

Ottelu katsotaan vaikka päällään seisoen, jos vain stadionin portit avautuvat yleisölle.

Kun Helsingin Olympiastadionin remontti vuonna 2016 alkoi, ei varmasti kukaan osannut arvata, että syksyllä 2020 Huuhkajat korkkaisivat kentän tyhjien katsomoiden edessä. Onneksi tuota Walesia vastaan pelattua Kansojen liigan avausta seuranneisiin Bulgaria- ja Irlanti-kotipeleihin Uefa salli jo yleisöä, joskin vain neljänneksen stadionin kapasiteetista.

Paitsi, että matseissa koronapandemia näkyi tyhjinä riveinä ja tuoksui käsidesin hajuna ilmassa, ei katsomoon ollut asiaa ilman kasvosuojusta – mikä olikin mielenkiintoinen kokemus. Puolentoista tunnin kannatuslaulujen kailottamista maski naamalla ei oikein voi suositella kenellekään täysjärkiselle, mutta koskapa fanittamisessa järjestä on ollut kyse.

Suomen taival Kansojen Liigan B-liigassa on edennyt niin mallikkaasti, että peräti lohkovoitto ja sen myötä nousu A-liigaan on mahdollinen. Marraskuun puolessavälissä pelattava, lohkon viimeinen ottelu Walesia vastaan onkin äärettömän tärkeä: todennäköisesti sen voittamalla sarjanousu varmistuisi. Kansojen Liigan sarjajärjestelmä on herättänyt runsaasti kritiikkiä monimutkaisuutensa takia, ja veikkaan, ettei moni ole ihan hoksannut, mitä ylimpään liigaan nouseminen käytännössä tarkoittaisi.

Kansojen Liigan A-liigassa pelaa läjäpäin arvokisojen vakiokalustoa, Espanjan, Saksan ja Ranskan kaltaisia huippumaita. Tällaisessa seurassa esiintyminen olisi jo itsessään kunniakasta. Olennaista Huuhkajien kannalta olisi kuitenkin se, että jo pelkkä sarjanousu helpottaisi tietä vuoden 2024 EM-kisoihin valtavasti.

Mikäli karsintasysteemi pysyy jatkossakin samanlaisena, selviytyy Kansojen Liigasta kaksi parasta lohkovoittajaa arvokisojen jatkokarsintoihin, mikäli – ja tämä on iso mikäli – ne eivät ole saavuttaneet kisapaikkaa toista kautta. Ja kun lohkoissa pelaa maailman huippumaita, jotka tapaavat selvittää tiensä kisoihin tavanomaisten karsintojen kautta, valuu mahdollisuus lohkon sarjataulukossa alaspäin. Esimerkiksi edellisellä varvilla A-lohkon kaikki ottelunsa hävinnyt Islanti onnistui juuri tästä syystä pääsemään jatkokarsintoihin ja on hyvin lähellä kisapaikkaa.

Kansojen Liigan peleillä on toki Huuhkajille muukin kuin kilpailullinen funktio: ne toimivat erinomaisena esinäytöksenä ensi kesän EM-kisoille. Valmentaja Markku ”Rive” Kanerva onkin voinut kokeilla otteluissa erilaisia ryhmityksiä ja marssittaa sisään tuoreita pelaajia, ja vastustajatkin ovat olleet mukavasti suurin piirtein oman tasoisia. Korona näkyy kuitenkin arvokisafutiksessa muutenkin kuin maskeina katsomossa.

Se lienee selvää, että tavalla tai toisella kisat järjestetään: siirtäminen ei olisi enää toista kertaa mahdollista, perumisesta puhumattakaan. Uefan isopomo Aleksander Ceferin onkin jo ehtinyt vakuuttaa medialle, että muodossa tai toisessa kisat pelataan mutta kaikki vaihtoehdot ovat yhä pöydällä – niin tyhjille katsomoille pelaaminen, kisapaikkojen karsiminen tai peräti kisojen järjestäminen vain yhdessä maassa.

Ennen Huuhkajien Bulgaria- ja Irlanti-peliä näkyi somessa jonkin verran uikutusta stadionin maskipakosta. Yleinen konsensus lieni kuitenkin fanien keskuudessa se, että ottelu katsotaan vaikka päällään seisoen, jos vain stadionin portit avautuvat yleisölle. Luulen myös fanien olevan valmiit suurin piirtein kaikkiin kuviteltavissa oleviin koronajärjestelyihin, kunhan vain pääsevät ensi kesänä kannustamaan suosikkejaan lähietäisyydeltä.

Viikon vakiorivillä on tutusti brittifutista. Kierros on ensimmäinen Vakion SM-kisassa, ja vielä ehtii mainiosti mukaan Kansan Uutisten kimppaan! Kilpailuun osallistuminen on maksutonta, mutta vaatii Veikkauksen käyttäjätunnuksen. SM-kisassa pelataan kuusi kierrosta viikkoina 43–48, ja mestari on selvillä 28.11. Kisa pelataan KU:n vakiovihjeistäkin tutulla 64 rivin järjestelmällä. Liity kimppaan osoitteessa https://www.veikkaus.fi/fi/veikkauskisat/kisa/q3az57kmNx?invitation=eabrLporEq .

Vakion peliaika päättyy lauantaina 24.10. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(x), 2, 1, 1, 1(x), 1, 2(x), 1, 1(2), 1, 1(x), 1(x).