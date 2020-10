Jarmo Lintunen

Puolueiden valtakunnallinen kannatus näyttää vakiintuneelta puoli vuotta ennen kuntavaaleja. Hallituspuolueita äänestäisi viimeisimmän Kantar TNS:n Helsingin Sanomille teettämän tutkimuksen mukaan 55,3 prosenttia.

Suurin puolue on edelleen SDP. Oppositiossa perussuomalaiset on suurin puolue vajaan 20 prosentin kannatuksella. Viime kuntavaalien ykkönen kokoomus on kolmen prosenttiyksikön takamatkalla.

Vahvasti neljässä vuodessa konservatiivi-nationalistiseen suuntaan siirtynyt Jussi Halla-ahon johtama perussuomalaiset oli neljä vuotta sitten viidenneksi suurin puolue. Puolue tavoittelee nyt ykköspaikkaa ensi kevään kuntavaaleissa. SDP on kuitenkin paremmissa asemissa suuremmalla kannatuksellaan sekä perussuomalaisia reilu 10 prosenttiyksikköä vahvempana kuntapuolueena.

Konservatiivit ovat löytäneet henkisen kotinsa perussuomalaisista. Nykyisen hallituksen arvoiltaan konservatiivisin keskusta ei ole houkuttanut samalla tavalla konservatiivisia äänestäjiä.

Kokoomuksen lähestyessä perussuomalaisia liberaalisiipi saattaa vuotaa vihreisiin, mikä heikentää edelleen puolueen kannatusta. Perussuomalaisten hupeneva vasemmistosiipi voi jatkaa pakoaan vasemmistopuolueisiin.

ILMOITUS

Puheenjohtaja Sanna Marinin SDP on kyennyt houkuttamaan myös liberaaleihin ja vihreisiin arvoihin kiinnittyviä äänestäjiä. Puolueesta on Marinin vasemmistolaisista arvoista huolimatta tulossa yleispuolue, joka houkuttaa myös vasemmisto–oikeisto-akselilla keskelle sijoittuvia äänestäjiä.

Nykyinen SDP on aikaisempaa useammin vaihtoehto myös vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajille. Nämä kolme puoluetta kilpailevat osittain samoista äänestäjistä.

Vasemmistoliiton kannattajat ovat ylivoimaisesti sitoutuneimpia omaan puolueeseensa. Puheenjohtaja Li Andersson on onnistunut pitämään puolueensa kannattajien ydinjoukon mukana myös hallituksessa.

Vasemmistoliitto ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin yhtenäisenä hallitusyhteistyön takana koko kolmikymmenvuotisessa historiassaan. Puolueen imago on myös parempi kuin koskaan.

Tulossa on jännittävät kuntavaalit. Ehdokasmäärällä on kuntavaaleissa iso merkitys. Liikkuvat äänestäjät harkitsevat useiden puolueiden ehdokkaita.